TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

▲台灣油電休旅再加1，HONDA全新ZR-V釋出預告車展首秀。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣一級戰區油電休旅火藥味濃厚，第6代TOYOTA RAV4、Nissan Qashqai e-Power都即將來台搶攻百萬油電休旅大餅，台灣本田也不是吃素的，也籌備全新ZR-V跨界休旅，將與明年的油電CR-V布局新能源戰場。

▲台灣ZR-V明確預告以e:HEV油電為主，1.5升汽油渦輪導入機率不高。

台灣本田明年會有國產油電CR-V規劃，而進口油電休旅則由全新ZR-V當先鋒，日前在本田Facebook粉絲團釋出預告，台灣ZR-V將以2.0升油電為主，也就是與11代喜美Civic共享動力，汽油1.5升渦輪導入機率較低。

▲ZR-V預估售價百萬起跳。

ZR-V車身尺碼長 4,568 mm、寬 1,840 mm、軸距 2,655 mm，介於 HR-V 與 CR-V 之間，尺碼與TOYOTA Corolla Cross相近，台灣以進口方式導入。油電擁有184匹馬力、32.1公斤米扭力。

除了ZR-V油電休旅，全新Prelude雙門跑車也會在年底車展亮相，尺碼4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm，與TOYOTA GR86、速霸陸BRZ相近。與ZR-V都是採用2.0升e:HEV油電。