ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

▲台灣油電休旅再加1，HONDA全新ZR-V釋出預告車展首秀。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣油電休旅再加1，HONDA全新ZR-V釋出預告車展首秀。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣一級戰區油電休旅火藥味濃厚，第6代TOYOTA RAV4、Nissan Qashqai e-Power都即將來台搶攻百萬油電休旅大餅，台灣本田也不是吃素的，也籌備全新ZR-V跨界休旅，將與明年的油電CR-V布局新能源戰場。

▲日本ZR-V休旅3月暫停接單，為夏季改款作準備！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣ZR-V明確預告以e:HEV油電為主，1.5升汽油渦輪導入機率不高。

台灣本田明年會有國產油電CR-V規劃，而進口油電休旅則由全新ZR-V當先鋒，日前在本田Facebook粉絲團釋出預告，台灣ZR-V將以2.0升油電為主，也就是與11代喜美Civic共享動力，汽油1.5升渦輪導入機率較低。

▲HONDA ZR-V休旅大陸大刀砍新台幣26萬。（圖／翻攝自HONDA）

▲ZR-V預估售價百萬起跳。

ZR-V車身尺碼長 4,568 mm、寬 1,840 mm、軸距 2,655 mm，介於 HR-V 與 CR-V 之間，尺碼與TOYOTA Corolla Cross相近，台灣以進口方式導入。油電擁有184匹馬力、32.1公斤米扭力。

除了ZR-V油電休旅，全新Prelude雙門跑車也會在年底車展亮相，尺碼4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm，與TOYOTA GR86、速霸陸BRZ相近。與ZR-V都是採用2.0升e:HEV油電。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

推薦閱讀

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

最新文章

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起2025-12-15

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新2025-12-15

HONDA「全新ZR-V休旅」預告登台2025-12-15

BMW X3休旅車變身越野好手2025-12-14

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰2025-12-14

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

1,895萬起、只有限量90輛！2025-12-13

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起2025-12-15

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

三菱助攻中華！　2年速推5新車2025-12-15

HONDA「全新ZR-V休旅」預告登台2025-12-15

BMW X3休旅車變身越野好手2025-12-14

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬2025-12-05

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

相關新聞

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相！三排大空間搭載2.5升渦輪油電

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相！三排大空間搭載2.5升渦輪油電

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售　Suzuki新車40萬有找　多款新車12月見

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售　Suzuki新車40萬有找　多款新車12月見

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

三菱助攻中華！　2年速推5新車

三菱助攻中華！　2年速推5新車

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬！1.5渦輪油電、2.0渦輪三種動力

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬！1.5渦輪油電、2.0渦輪三種動力

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366