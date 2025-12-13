ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售　Suzuki新車40萬有找　多款新車12月見

記者徐煜展／綜合報導

2025年末台灣新車市場越來越精彩，不少品牌開始摩拳擦掌釋出預告車展名單，TOYOTA、Nissan、Suzuki都有不少全新車款登台，而台灣5代RAV4銷售進入尾聲，更有望在年底迎來6代RAV4先亮相。

▲經銷端表示汽油RAV4已經賣光了！有望在年底展開6代RAV4接單。

台灣舊款5代RAV4從下半季持續有感出清（連結），汽油動力經銷端更是喊到90多萬能入手，讓汽油RAV4已提前完售，僅剩下油電少量庫存，從5代RAV4積極開始加大銷售力道來看，新一代TOYOTA RAV4很有可能在年底車展開始接單，來延續5代RAV4銷售買氣。

▲Suzuki e Vitara確認12月底台北車展亮相。

Suzuki首款電動休旅要來了（連結）！品牌預告年底車展發表e Vitara全新電動小休旅，且雙生車TOYOTA Urban Cruiser也會出席台北車展，這2款雙生電動休旅將朝百萬內級距搶攻一級戰區。

▲Nissan Qashqai e-Power即將出席台北車展。

Nissan在台北車展也準備一場好戲（連結）！敲碗已久的油電休旅Qashqai將出席，尺碼級距當然就是衝著TOYOTA Corolla Cross油電神車霸主而來，而且台灣進口導入的Qashqai，還會以省油的e-Power作為主力。

▲Suzuki復古重機最低40萬有找。

Suzuki機車總代理台鈴工業正式在台發表全新GSX-8T／8TT中量級復古重機（連結），除了為其開出41.8萬起的建議售價外，台鈴同場宣布，前100名早鳥訂購的車主將可享有2萬元購車金與Carplay主機，等於最低39.8萬元就能入主。

