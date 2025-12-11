ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣國產車2025冠亞軍提前出爐！Toyota雙休旅霸榜　CR-V重返前段班

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025 年還剩最後一個月12月尚未結算，不過從 1～11 月的國產車銷售數據看來，年度冠、亞軍幾乎已經提前「底定」！今年台灣車市依舊仍由Toyota 一家獨大，冠軍Corolla Cross甚至開出超過 4 萬台的驚人銷量，穩穩坐在寶座上，第2名同門師弟Yaris Cross表現也不差，看得出國產 SUV 市場的霸主氣勢依舊難以撼動。

台灣車市進入今年最後的衝刺號角。11月掛牌數據顯示，總市場繳出36,485 輛成績，雖然比去年同期小跌 6.9%，但相較 10 月卻成長了 5.7%，買氣明顯回溫。

受美國關稅議題影響，一度讓台灣汽車市場出現觀望情緒，不過車廠為了清光2025年式庫存、衝刺年度績效，紛紛端出「加量不加價」、高額零利率等跨年式促銷，再加上貨物稅新制度的紅利加持，成功把不少潛在買家推回展間。也因為這波強勢推案，國產車市占一舉來到50.1%，靠著多款休旅強勢發揮，穩穩守住半壁江山。

排行 車款 1～11月銷量
1 Toyota Corolla Cross 40,009
2 Toyota Yaris Cross 14,228
3 Toyota Altis 8,758
4 Honda CR-V 7,776
5 Honda HR-V 7,604
6 Ford Focus 4,816
7 Ford Kuga 4,300
8 Hyundai Tucson L 4,169
9 Honda Fit 3,775
10 Nissan Kicks 3,717

Corolla Cross破 4 萬台　國產神車霸氣封王

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲Toyota Corolla Cross神車地位難以撼動，近期又推出新改款催生不少訂單。

還沒到最後一個月，Toyota Corolla Cross已經達到和泰一年販售目標4萬輛，Toyota Corolla Cross 1～11月以 40,009 輛的累積掛牌數，毫無懸念地提前鎖定 2025 年國產車年度銷售冠軍，把二、三名遠遠拋在腦後。

儘管市場整體受到電動車話題、進口車競爭、關稅買氣等因素影響，Corolla Cross 依舊展現「神車級」的基本盤，靠著高保值、廣大市佔率與產品編成豐富，持續獨走國產休旅市場。

Yaris Cross穩坐第二　小休旅持續熱銷

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲Toyota Yaris Cross同樣提前確定取得年度亞軍殊榮。

第二名則由 Toyota Yaris Cross 以 14,228 輛拿下，雖然與 Corolla Cross 有明顯差距，但在小型跨界SUV中，仍是同級輕輕鬆鬆「月月破千」的穩定熱銷車款。

靠著靈巧的車身尺碼、省油與中低價位市場的甜蜜帶，Yaris Cross 依舊是許多年輕族群與首購買家的首選。

Altis仍是房車王　Honda CR-V 重返前段班

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲過去神車霸主Toyota Altis仍展現頑強的生命力，面對休旅大軍仍是寶刀未老。

第三名同樣由 Toyota取得，雖然受到不少熱門休旅擠壓，但Altis房車還是寶刀未老，Corolla Altis以 8,758 輛穩定守住房車市場霸主地位，顯示台灣仍有相當一群族群青睞傳統房車。

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲台灣1～11月國產車銷售統計！能看出2025年度冠亞軍已經被Toyota雙箭休旅包辦。（圖／各車廠品牌）

▲Honda CR-V目前暫定第4名，HR-V則靠著近期改款買氣持續上升。

Ford、Hyundai、Nissan等品牌穩定輸出

Focus與 Kuga雖然近年受到國外停產節奏影響，但仍維持穩定銷量；Hyundai Tucson L 則持續以高配備與價格戰術搶佔市場；Nissan Kicks 雖然年事較高，但仍在3,700多輛保持競爭力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

