福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近期在 Custom Garage 的官方頁面新增一項全新改裝方案，名稱叫作 FP800 S Bronze Magneride Package。雖然官方尚未看到正式售價，但從目前公開的配備組成與性能資訊來看，這套升級內容顯然比一般外觀套件更具份量，也讓 Mustang 車系再次多了一個能兼顧原廠保固與高性能輸出的全新選擇。

FP800 S Bronze Magneride 套件同樣以 5.0 升 Coyote V8 為基礎，搭配 3.0 升 Whipple 機械增壓器，組合後的目標輸出落在約 800 hp。為了讓如此高輸出更穩定地輸出，Ford 也同步換上更高強度的半軸，並加入 air/oil separator 與街道調校的降低懸吊，藉此改善壓力負荷、抑制油氣回收問題以及降低車身重心，確保前段加速與高速穩定都能跟得上性能提升。

與 SEMA 概念車最大的差異，在於 FP800 S Bronze Magneride 套件加入大量銅色細節，從車頭一路延伸到車尾。外觀最顯眼的是 19 吋 R1 鋁圈、銅色輪圈螺帽、專屬拉線彩繪與銅色水箱罩飾件，這些元素讓車輛的辨識度大幅提升。原廠也搭配部分碳纖維點綴，例如後視鏡蓋與引擎蓋散熱孔，另外再加上前下擾流、Dark Horse 尾翼與輪拱導風片，整體造型呈現更激進的高性能風格。

走進車內後，銅色元素則收斂不少，但仍保留客製化重點。包括中控台專屬的 FP800S 徽章，而車主交車時也會同時獲得相同風格的鑰匙圈。座椅部分導入 Recaro 設計，並繡上 Ford Performance 標誌，呈現更強烈的賽道風格，同時保留日常駕駛的支撐性。

比較值得注意的，是 Ford 認定此套件為「完整的原廠建置方案」，並強調車輛在安裝後仍能維持保固資格，這對於打算提升性能、卻又不希望承擔改裝風險的車主來說相當具吸引力。

目前 Ford 仍在持續公開更多細節，但從目前釋出的資訊來看，FP800 S Bronze Magneride 套件將成為目前 Mustang 車系中最具特色同時又享有完整原廠保障的性能方案，也替想要凸顯個人風格、同時追求高輸出表現的車迷提供新的升級道路。