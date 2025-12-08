「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲大陸TOYOTA RAV4不僅有油電，入門的2.0升汽油也是台灣關注重點。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣最快有望在今年底先接單的第6代TOYOTA RAV4，雖然經銷端透露僅有2.5升油電、2.5升PHEV規劃，作為過去最重要的2.0升汽油，目前只有大陸市場提供，近來詳細規格於大陸市場公開，也讓台灣車迷期待新RAV4能繼續提供入門的2.0升汽油。

▲大陸6代RAV4入門不只有2.0升汽油，還有2.0升油電。

大陸市場新一代TOYOTA RAV4相較其他市場，有更香的2.0升汽油、2.0升油電作為入門款選擇，2.0升汽油引擎代號M20D，在大陸有前驅、四驅配置，能繳出167匹馬力、21公斤米扭力，與台灣的5代RAV4輸出差不多，售價比台灣5代RAV4 117萬更便宜，大陸售價16.98萬人民幣起，折合新台幣75萬。大陸6代RAV4也是目前全球最便宜地區。

至於同樣作為銷售主力的2.0升油電，也是讓台灣車迷口水直流，搭配CVT變速箱後，2.0升油電繳出193匹馬力。隨著大陸一汽、廣汽豐田新車上市，當地原廠還祭出引擎、變速箱、電池永久保固專案。

▲台灣若沒有2.0升汽油，入手門檻恐大幅提高。

從日前經銷端流出消息來看，台灣在第一波導入時，可能僅以2.5升油電及 2.5 升PHEV為主力。然而，市場仍有不少預測，和泰為了搶攻「預算型買家」與享補助／減稅的族群，不排除稍晚補進 2.0 升汽油版本，為此才能享有最大折扣的10萬舊換新補助，而LEXUS NX在大陸、台灣市場也都有特規的2.0升汽油，6代RAV4是否比照辦理，也是台灣車市相當關注議題。

分享給朋友：

