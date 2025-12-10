第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

▲日本12月17日開賣第6代RAV4，已經有預估售價、車型流出。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

作為首發區之一的日本市場，即將在12月17日正式上市新一代TOYOTA RAV4，日本與澳洲、北美市場相同，僅有2.5升油電、PHEV動力，日本少了入門的2.0升汽油，售價從480萬日圓起，折合新台幣96萬。

▲日本並未跟進大陸提供2.0升汽油，因此門檻大幅提高。

日規新一代TOYOTA RAV4售價480萬日圓起跳，由於少了2.0升汽油作為入門款，因此相較5代RAV4的3,912,700日圓（折合新台幣約78萬）售價，門檻上漲來到480萬日圓（折合新台幣約96萬），相較大陸市場的RAV4折合新台幣75萬售價仍是高了不少。

▲日規提供3款外觀、2種動力、4種車型等級。

至於首發的Core、Adventure、GR Sport三種外型日本都沒缺席，標準款就有油電、PHEV可選，Adventure則以油電為主，GR Sport則強調動力更強的PHEV，日規首波共有4款車型規格。

台灣市場上，目前5代RAV4銷售已到最後階段，從經銷端消息得知，台灣首波會以2.5升油電、PHEV為主，至於入門的2.0升汽油還暫無消息，若台灣真的少了2.0升汽油，台灣RAV4勢必會跟日本市場一樣入手門檻拉高。