第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

▲TOYOTA豐田第6代RAV4休旅車。（圖／記者張慶輝攝）

▲日本12月17日開賣第6代RAV4，已經有預估售價、車型流出。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

作為首發區之一的日本市場，即將在12月17日正式上市新一代TOYOTA RAV4，日本與澳洲、北美市場相同，僅有2.5升油電、PHEV動力，日本少了入門的2.0升汽油，售價從480萬日圓起，折合新台幣96萬。

▲日本預告6代RAV4今年開賣！公布車型與動力規格。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本並未跟進大陸提供2.0升汽油，因此門檻大幅提高。

日規新一代TOYOTA RAV4售價480萬日圓起跳，由於少了2.0升汽油作為入門款，因此相較5代RAV4的3,912,700日圓（折合新台幣約78萬）售價，門檻上漲來到480萬日圓（折合新台幣約96萬），相較大陸市場的RAV4折合新台幣75萬售價仍是高了不少。

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台量產；海外6代RAV4售價出爐；現代進口電動車11月上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲日規提供3款外觀、2種動力、4種車型等級。

至於首發的Core、Adventure、GR Sport三種外型日本都沒缺席，標準款就有油電、PHEV可選，Adventure則以油電為主，GR Sport則強調動力更強的PHEV，日規首波共有4款車型規格。

台灣市場上，目前5代RAV4銷售已到最後階段，從經銷端消息得知，台灣首波會以2.5升油電、PHEV為主，至於入門的2.0升汽油還暫無消息，若台灣真的少了2.0升汽油，台灣RAV4勢必會跟日本市場一樣入手門檻拉高。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了、油電剩少量！第6代最快年底接單

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

