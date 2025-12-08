ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

▲日本公布油電CR-V油耗！預計12月中旬接單。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

6代CR-V即將以油電重返日本市場，原廠預告12月12日接單，同時公布重點油耗數據，前驅的油電CR-V滿油狀態下，可跑出1,128公里續航，帶來亮眼的油耗成績，而油電CR-V也不是他國事務！即將在明年於台灣國產化上市。

▲台灣油電CR-V日前已被捕捉測試，預計明年國產。

這次日本回歸的 CR-V e:HEV 搭載最新一代e:HEV 油電動力系統，2.0 升自然進氣引擎結合電動馬達與 E-CVT 無段變速，帶出既高效又流暢的動力輸出。輸出可達204匹馬力、34.2公斤米扭力。

油電CR-V採57公升油箱，前驅車型油耗來到19.8km/L平均油耗、續航可跑1,128公里，而四驅車型為18km/L，總續航為1,026公里。

▲日規不僅有油電，還有帥氣的黑化RS運動款。

日規新款 CR-V e:HEV 全車系在外觀上採 RS 運動化造型設計，內裝方面，全車系以黑色主調為主，並採鋼琴烤漆飾板加強質感。標配包括 10.25 吋數位儀表、9 吋中央觸控螢幕、無線充電座、BOSE 高階音響與 Honda Sensing 駕駛輔助系統。

今年底福特六和已端出Territory國產油電休旅，採1.5升渦輪油電，開價104.9萬起，而台灣未來同樣要以國產上市的油電CR-V將與福特Territory正面交鋒，同時6代TOYOTA RAV4也來勢洶洶，明年台灣油電中型休旅戰況絕對精采。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座Prelude

