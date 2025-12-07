賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日公開 G-Class Cabriolet 的首批原型車，並同步啟動全球性測試計畫，顯示這款開篷越野作品已進入成熟開發階段。雖然細節仍相當保密，但從官方釋出的資訊來看，這一次的開篷化工程並非單純延伸車系，而是以「特別版本」定位，加上未來推行的限量設定，意味著整體開發、測試與產品定位都有別於一般量產節奏。

原型車目前在奧地利進行最初的道路評估，由當地代工廠 Magna Steyr 負責生產與調校。Mercedes-Benz 表示，工程團隊正透過多種環境與路況收集完整數據，確保這款開篷版本依然能維持 G-Class 一貫的越野能力與行路質感。雖然官方沒有透露更多技術內容，但從現場影像可看出軟篷結構採可收折設計，後窗尺寸相對緊湊，而第三煞車燈則移至外掛式備胎中央位置，呈現與硬頂車型完全不同的辨識方式。

車頂線條與車身結構也是外界關注的重點，尤其 C 柱明顯加厚，車頂與車身之間還加入一條黑色分隔帶，顯然為了補強敞篷車體的剛性。考量到車頂可拆卸或可收折的特性，車身下半部很可能藏有額外支撐結構，以維持越野時的抗扭能力。內裝部分雖未曝光，但外界推測將加入 Cabriolet 專屬按鍵組，甚至不排除導入 Airscarf 頸部暖氣座椅，讓敞篷行駛能在更多氣候條件下使用。

待奧地利測試告一段落後，原型車將前往瑞典接受低溫與冰雪考驗。這項冷區測試將針對底盤強度、驅動系統反應、車身密封品質與軟篷保暖性進行壓力評估，特別是敞篷車型最容易受低溫影響的篷布結構，也會在此階段驗證其耐候表現。Mercedes-Benz 強調，所有測試皆為確保新車能在極端溫度下維持可靠度與操控特性。

至於動力編成，外媒普遍推測將延續現行 G-Class 的設定，包含 3.0 升直列六缸渦輪引擎，最大輸出約 443 hp，峰值扭力 559 Nm；更高階的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎則可能提供 577 hp、849 Nm 的輸出。由於官方尚未宣布是否提供完整性能陣容，目前推測仍以高階動力為主，符合其限量化的產品策略。

隨著原型車正式亮相，G-Class Cabriolet 的存在已不再是坊間猜測，而是進入倒數揭幕的明確訊號。Mercedes-Benz 也特別以「特別版本」稱呼這款新作，意味著未來產量勢必不高，價格也將比一般 G-Class 更顯昂貴。