電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

▲EVOASIS推出每月訂閱費688元享指定時段與站點充電75折優惠。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／綜合報導

國內電動車充電商EVOASIS先前預告將推全新訂閱制優惠，方案細節在12／5正式公布，只要月繳688元，就能在指定直流快充站點享有充電費率75折優惠，對於營業用車、職業駕駛或高里程的個人車主來說，將能節省下非常可觀的充電費用，而且單月訂閱的方式也更有彈性，可依據預期行程計畫的變化在APP上簡單開通方案。

▲活動指定站點除了國道與大型站點外，部分加油站合作站點也在範圍內。（圖／記者張慶輝攝）

根據EVOASIS給出的方案內容，只要月付688元，就能在全台82座以上的直流快充站點（含國道服務區）享有充電費率75折優惠，適用時段為平日離峰及假日全時段，部分離峰時段搭配75折後每度最低約4.8元起，且方案不限度數，充得越多折抵也越多。

▲根據EVOASIS公布的試算，星期費率站點離峰從425度起開始回本，國道服務區站點離峰價降低至276度起就開始回本。（圖／翻攝自EVOASIS）

EVOASIS也同步公布試算，若是在星晴費率站點以離峰價每度6.5元計算，只要充425度就開始回本，充1,000度可省下1,620元，3,000度更可省下4,860元；如果是在離峰每度10元的國道服務區站點，只要充276度就開始回本，1,000度與3,000度分別可省下2,500元與7,500元。

▲此訂閱制有規則與限制需要遵守，詳細方案與最新規則需見APP與官網公告。（圖／記者張慶輝攝）

在有感優惠以外，此訂閱制也有一些規則限制需要遵守，包括1個訂閱僅限單1台車輛使用，如果偵測到同1個訂閱有2台車輛使用，將會暫停75折優惠並補收差額且不退訂閱費，另外訂閱優惠也不可與其他優惠（如車廠方案、新站上線）並用，每期訂閱週期為1個月，期滿自動續訂，若要解除需在下1期扣款日前24小時取消自動續訂，詳細方案與最新規則請見APP與官網公告。