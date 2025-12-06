ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

▲電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS推出每月訂閱費688元享指定時段與站點充電75折優惠。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／綜合報導

國內電動車充電商EVOASIS先前預告將推全新訂閱制優惠，方案細節在12／5正式公布，只要月繳688元，就能在指定直流快充站點享有充電費率75折優惠，對於營業用車、職業駕駛或高里程的個人車主來說，將能節省下非常可觀的充電費用，而且單月訂閱的方式也更有彈性，可依據預期行程計畫的變化在APP上簡單開通方案。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲活動指定站點除了國道與大型站點外，部分加油站合作站點也在範圍內。（圖／記者張慶輝攝）

根據EVOASIS給出的方案內容，只要月付688元，就能在全台82座以上的直流快充站點（含國道服務區）享有充電費率75折優惠，適用時段為平日離峰及假日全時段，部分離峰時段搭配75折後每度最低約4.8元起，且方案不限度數，充得越多折抵也越多。

▲電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算。（圖／翻攝自EVOASIS）

▲根據EVOASIS公布的試算，星期費率站點離峰從425度起開始回本，國道服務區站點離峰價降低至276度起就開始回本。（圖／翻攝自EVOASIS）

EVOASIS也同步公布試算，若是在星晴費率站點以離峰價每度6.5元計算，只要充425度就開始回本，充1,000度可省下1,620元，3,000度更可省下4,860元；如果是在離峰每度10元的國道服務區站點，只要充276度就開始回本，1,000度與3,000度分別可省下2,500元與7,500元。

▲台灣特斯拉超充「開放它牌電動車使用」！3業者推時段費率最低6.2元。（圖／記者張慶輝攝）

▲此訂閱制有規則與限制需要遵守，詳細方案與最新規則需見APP與官網公告。（圖／記者張慶輝攝）

在有感優惠以外，此訂閱制也有一些規則限制需要遵守，包括1個訂閱僅限單1台車輛使用，如果偵測到同1個訂閱有2台車輛使用，將會暫停75折優惠並補收差額且不退訂閱費，另外訂閱優惠也不可與其他優惠（如車廠方案、新站上線）並用，每期訂閱週期為1個月，期滿自動續訂，若要解除需在下1期扣款日前24小時取消自動續訂，詳細方案與最新規則請見APP與官網公告。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：EVOASIS源點科技電動車充電充電站公有停車場綠洲汽車快充訂閱優惠75折

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

電動車充電商推訂閱75折優惠2025-12-06

60500元起光陽K1特仕125／150同價2025-12-06

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內2025-12-06

Honda東洋法拉利跑車NSX轉世重生2025-12-06

「TOYOTA、LEXUS旗艦雙門」全球首發2025-12-05

台灣日系7人座「進口豪華休旅大降36萬」2025-12-05

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬2025-12-05

Audi「新世代柴油V6引擎」亮相2025-12-05

Skoda電動小休旅Elroq產量破10萬2025-12-04

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售2025-12-04

熱門文章

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內2025-12-06

電動車充電商推訂閱75折優惠2025-12-06

Honda東洋法拉利跑車NSX轉世重生2025-12-06

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

台灣日系7人座「進口豪華休旅大降36萬」2025-12-05

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬2025-12-05

60500元起光陽K1特仕125／150同價2025-12-06

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

「TOYOTA、LEXUS旗艦雙門」全球首發2025-12-05

福特Territory全新國產休旅上市2025-12-02

相關新聞

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內　日系進口降價36萬　6代RAV4動力流出

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內　日系進口降價36萬　6代RAV4動力流出

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

台灣日系7人座「進口豪華休旅大降36萬」出清跟LEXUS拚了！V6即將完售

台灣日系7人座「進口豪華休旅大降36萬」出清跟LEXUS拚了！V6即將完售

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬！1.5渦輪油電、2.0渦輪三種動力

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬！1.5渦輪油電、2.0渦輪三種動力

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366