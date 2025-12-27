台灣「三菱全新休旅」預告參戰台北車展！1.5升渦輪搭7人座呼聲高

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲台灣原廠釋出神秘休旅預告，很有可能就是明年要國產的新作品。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣三菱今年月底的台北車展重點新車可能不只Xforce，原廠最新在官方臉書釋出神秘的休旅預告，尺碼目測比Xforce更大，推測為明年要國產7人座休旅Destinator機率較高，將搭載1.5升渦輪帶來比舊款Outlander更好的競爭力。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲全新Destinator休旅採1.5升渦輪，比舊款2.4升自然進氣的Outlander更香。

Destinator本就在台灣原廠明年計畫內，有望在月底台北車展現身讓車迷一睹為快，該車來自Xforce平台，尺碼空間比Xforce更討喜，且還是採用1.5升渦輪與7人座車型，剛好能填補舊款Outlander即將退場的市場空缺。

▲日規Outlander不僅省油，還多了帥氣的黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣三菱以3款休旅攻佔競爭激烈的價格帶。

新車身分除了Destinator外，另一猜測方向也可能是進口新一代的Outlander PHEV，這款新車同樣也在台灣原廠計畫內，日前已經現身在台灣開始測試，也是台灣迎來新一代Outlander契機，採用2.4升PHEV插電式油電系統，還具備不俗的純電續航力。

今年台灣原廠即將上市Xforce小休旅，填補80萬左右級距，而Destinator則主打90～100萬價格帶，而Outlander PHEV則採進口導入，三者形成緊密的休旅戰線，為台灣原廠布局更緊密的產品布局。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXCMCZingerXforce

