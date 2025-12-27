TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近期在東京羽田機場啟用全新無人拖車，這款由 Toyota Industries Corporation 主導開發的自動駕駛拖曳車，正式導入 Level 4 等級自動駕駛技術，並已開始進入實際營運階段，成為日本機場限制區域內首批真正投入實務運作的 Level 4 自動駕駛地勤車輛。

這項計畫最早於 2021 年 3 月對外公布，並在同年 10 月展開實證測試，研發過程中由 Toyota 與全日本空輸 ANA 攜手合作。歷經多次場域驗證與系統調校後，該車型在 2022 年獲得 iF Design Award 肯定，也象徵其不僅在技術層面具備突破性，在整體設計與使用情境上同樣受到專業評審認可。

依照目前規劃，自 2025 年 12 月起，羽田機場將先行部署 3 輛自動駕駛拖車，負責國內線航班的行李與貨物牽引作業，並預計於 2026 年 3 月底前再追加 3 輛，逐步擴大自動化作業比例。Toyota 指出，這是日本機場首次在管制區內實際應用 Level 4 自動駕駛系統，相較自 2019 年起各地機場僅限於 Level 3 輔助系統的測試，這次在責任歸屬與系統自主性上，都已跨入全新階段。

在實際作業中，這款拖車主要負責在航廈與機坪之間拖曳行李與貨櫃拖板，透過車載定位系統與多組障礙物感應器，掌握即時環境狀態。同時，後方還設有遠端監控機制，當車輛行經跑道周邊或交通密度較高的區域時，可即時介入處理較複雜的狀況，以確保執行的安全與流程順暢。

外觀設計方面，量產型車輛基本延續先前原型車的輪廓設定，僅針對前保桿與側裙進行細部修正。車頭配置 Toyota 廠徽與近似乘用車風格的頭燈設計，座艙仍保留 2 人乘坐空間，即便在 Level 4 模式下並不需要駕駛實際操作，但在必要時仍可切換為人工駕駛狀態，維持運用彈性。

感應硬體則是整車技術核心之一，包含 LiDAR 在內的多組感應器，分別設置於葉子板、車頭與車側位置，提供 360 度監測能力，確保在狹窄或動線複雜的機場環境中，仍能精準判斷周邊狀況。雖然 Toyota 尚未公開電動馬達與電池系統的詳細規格，但已明確指出，車輛在自動與人工模式下，性能設定有所不同。

在自動駕駛模式下，最高時速為 15 km/h，最大牽引能力為 13 噸；切換至人工駕駛後，最高時速可提升至 25 km/h，最大牽引能力則達 27 噸，滿足高強度調度需求。實際行駛路線約為 1.5 km，往返航廈與貨物處理區，途中需通過 2 組交通號誌，而系統已能辨識並配合號誌狀態進行動作判斷。

配合車輛導入，Toyota 與 ANA 也同步建置全新的車隊管理系統 FMS，負責發送調度指令、分配行駛路線，並與機場號誌系統整合，以減少等待時間並提升整體作業效率。

在航空運輸面臨人力短缺與效率壓力的背景下，羽田機場這次導入 Level 4 自動駕駛地勤車輛，某種程度也成為日本智慧機場發展的重要指標。未來是否能進一步擴展至其他機場或更多作業項目，仍有待觀察，但至少可以確定的是，自動駕駛技術已不再只停留在一般道路，而是正式踏入高度專業、要求嚴苛的航空場域。