ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近期在東京羽田機場啟用全新無人拖車，這款由 Toyota Industries Corporation 主導開發的自動駕駛拖曳車，正式導入 Level 4 等級自動駕駛技術，並已開始進入實際營運階段，成為日本機場限制區域內首批真正投入實務運作的 Level 4 自動駕駛地勤車輛。

這項計畫最早於 2021 年 3 月對外公布，並在同年 10 月展開實證測試，研發過程中由 Toyota 與全日本空輸 ANA 攜手合作。歷經多次場域驗證與系統調校後，該車型在 2022 年獲得 iF Design Award 肯定，也象徵其不僅在技術層面具備突破性，在整體設計與使用情境上同樣受到專業評審認可。

依照目前規劃，自 2025 年 12 月起，羽田機場將先行部署 3 輛自動駕駛拖車，負責國內線航班的行李與貨物牽引作業，並預計於 2026 年 3 月底前再追加 3 輛，逐步擴大自動化作業比例。Toyota 指出，這是日本機場首次在管制區內實際應用 Level 4 自動駕駛系統，相較自 2019 年起各地機場僅限於 Level 3 輔助系統的測試，這次在責任歸屬與系統自主性上，都已跨入全新階段。

在實際作業中，這款拖車主要負責在航廈與機坪之間拖曳行李與貨櫃拖板，透過車載定位系統與多組障礙物感應器，掌握即時環境狀態。同時，後方還設有遠端監控機制，當車輛行經跑道周邊或交通密度較高的區域時，可即時介入處理較複雜的狀況，以確保執行的安全與流程順暢。

外觀設計方面，量產型車輛基本延續先前原型車的輪廓設定，僅針對前保桿與側裙進行細部修正。車頭配置 Toyota 廠徽與近似乘用車風格的頭燈設計，座艙仍保留 2 人乘坐空間，即便在 Level 4 模式下並不需要駕駛實際操作，但在必要時仍可切換為人工駕駛狀態，維持運用彈性。

感應硬體則是整車技術核心之一，包含 LiDAR 在內的多組感應器，分別設置於葉子板、車頭與車側位置，提供 360 度監測能力，確保在狹窄或動線複雜的機場環境中，仍能精準判斷周邊狀況。雖然 Toyota 尚未公開電動馬達與電池系統的詳細規格，但已明確指出，車輛在自動與人工模式下，性能設定有所不同。

在自動駕駛模式下，最高時速為 15 km/h，最大牽引能力為 13 噸；切換至人工駕駛後，最高時速可提升至 25 km/h，最大牽引能力則達 27 噸，滿足高強度調度需求。實際行駛路線約為 1.5 km，往返航廈與貨物處理區，途中需通過 2 組交通號誌，而系統已能辨識並配合號誌狀態進行動作判斷。

配合車輛導入，Toyota 與 ANA 也同步建置全新的車隊管理系統 FMS，負責發送調度指令、分配行駛路線，並與機場號誌系統整合，以減少等待時間並提升整體作業效率。

在航空運輸面臨人力短缺與效率壓力的背景下，羽田機場這次導入 Level 4 自動駕駛地勤車輛，某種程度也成為日本智慧機場發展的重要指標。未來是否能進一步擴展至其他機場或更多作業項目，仍有待觀察，但至少可以確定的是，自動駕駛技術已不再只停留在一般道路，而是正式踏入高度專業、要求嚴苛的航空場域。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田Level4Lv4無人駕駛拖車汽車新車羽田機場拖車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蛋糕翻車QWQ】餐廳主廚幫客人緊急修補！解鎖「蛋糕修復師」新技能

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA無人駕駛拖車羽田機場運作2025-12-27

藍寶堅尼3大超跑＆休旅免費賞車2025-12-26

TOYOTA第6代RAV4台灣開始接單2025-12-26

BMW藍白螺旋槳Logo變身專屬螺絲2025-12-26

Lexus RZ電動休旅高性能版亮相2025-12-25

台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市2025-12-25

「Range Rover SV 」55週年客製限量款開賣2025-12-25

陸車廠奇瑞宣布5年內挑戰利曼24耐2025-12-25

Hyundai傳大改款中型房車開發中2025-12-24

「鴻華先進Bria」搶先開箱！本月上市2025-12-24

熱門文章

TOYOTA第6代RAV4台灣開始接單2025-12-26

TOYOTA無人駕駛拖車羽田機場運作2025-12-27

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

BMW藍白螺旋槳Logo變身專屬螺絲2025-12-26

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」2025-12-20

Lexus RZ電動休旅高性能版亮相2025-12-25

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」2025-12-24

台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市2025-12-25

相關新聞

藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名

藍寶堅尼「3大電氣化超跑＆休旅」免費入場賞車！限時3天快報名

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

陸車廠奇瑞宣布「5年內挑戰利曼24小時耐久賽」！頂級殿堂秀實力

陸車廠奇瑞宣布「5年內挑戰利曼24小時耐久賽」！頂級殿堂秀實力

讀者迴響

熱門文章

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」入門採1.2升渦輪！外觀更帥、空間更大

改款「TOYOTA雙生Corolla亮相」入門採1.2升渦輪！外觀更帥、空間更大

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366