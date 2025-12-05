ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

圖文／7Car 小七車觀點

在歐盟逐年收緊排放法規的背景下，柴油動力在歐洲的存在感正以肉眼可見的速度縮小。從 Dieselgate 以前超過 50% 的市佔量，到今年前 10 個月僅剩 8%，柴油已跌落至歐洲市場主流動力的第四名，落後油電混合、汽油與首次在數據上反超的 PHEV。整體趨勢看起來似乎預告柴油終將成為歷史的一部分，但 Audi 顯然還不打算讓 TDI 這段招牌技術就此畫下句點。

Audi 自 1989 年推出首款柴油車款以來，累積了完整的技術發展脈絡，更曾以 TDI 賽車奪下 8 座利曼耐久賽冠軍。甚至還曾研究將 V12 柴油裝進 R8 超跑，只是最終沒有量產。如今來到 2025 年，在市場逐步遠離柴油的同時，Audi 仍推出一具搭載電控增壓科技的全新 3.0 升 V6 柴油，引擎核心思維與過去大不相同，試圖以更先進的節能與反應速度延續柴油生命週期。

新世代的 V6 柴油率先搭載於 A6 與 Q5 車系，採用 48V MHEV 架構並加入電動壓縮機。雖然 Audi 過去已推出過具備輕油電系統的 V6 柴油，但這次是首次讓電動壓縮機與傳統渦輪協同運作。該裝置安裝在渦輪與中冷器後方的進氣路徑，擔任補償渦輪初段反應的角色。

當駕駛深踩油門、渦輪尚未累積足夠排氣能量時，進氣會優先交由電動壓縮機處理，再由常規渦輪進一步加壓，使空氣在進入燃燒室前已達更高密度，藉此提升低轉速扭力與消除遲滯。Audi 甚至表示，這具 V6 的反應速度已能比擬同級的純電車款，這段說法雖然帶著品牌自信，但確實凸顯這套系統的積極調校方向。

輸出方面，這具 3.0 升柴油具備 295 hp 與 580 Nm，最大扭力從 1,500 rpm 便已湧現。與前代相比，系統最高增壓值 3.6 bar 的建立時間縮短近 1 秒，電動壓縮機葉輪轉速更提升 40%，可在 250 毫秒內達到 90,000 rpm，因此在起步階段能多跑出「一個車身距離」的加速優勢。MHEV 系統在起步時還能短暫輸出額外 24 hp 與 230 Nm，讓整體推力更加飽滿。

數據轉化到實際加速，A6 Sedan 能在 5.2 秒完成 0 到 100 km/h，旅行車版本僅慢 0.1 秒。雖然車重相近，但 Q5 與 Q5 Sportback 卻反而更快，以 5 秒整完成加速，極速依舊設定為 250 km/h。雖然動力系統組成相當複雜，看起來彷彿可能多一個零件就多一個潛在風險，但 Audi 強調整體耐用性已較上代提升，油耗表現也更為亮眼。

值得一提的是，這並非全新平台，而是 Volkswagen Group 自 2010 年以來的 EA897 系列最新演進版本，甚至曾搭載於 Porsche 柴油車款。該系列過去在 Dieselgate 事件中扮演不光彩角色，如今 Audi 表示這一代的排放表現已是史上最乾淨，並支援使用 HVO（加氫處理植物油）燃料，能比傳統柴油減少最高 95% 的 CO₂ 排放。德國 Neckarsulm 與 Ingolstadt 工廠目前已為新車填注 HVO 來滿足低碳需求。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪TDI柴油V6引擎汽車新車A6Q5

