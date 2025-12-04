ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Mercedes-Benz 正在研發新款 G-Class Cabriolet，但對於急著體驗越野敞篷的買家來說，Brabus 已經搶先出擊，推出以 AMG G63 為基礎的 800 Cabrio 與 800 XL Cabrio。這兩款改裝作品不僅在動力與性能上震撼，更在敞篷構造與越野能力上展現獨特風格，可說是 G-Class 愛好者與改裝發燒友的一大選項。

首先最吸睛的是它們的軟頂設計。Brabus 使用一套由超過 500 件客製化零件組成的可伸縮軟頂機構，按下一顆按鍵即可在約 20 秒內完成開蓬或收頂。軟頂採雙片構造設計，後方為加熱玻璃窗，提升整體實用性與乘坐舒適度。為了確保結構在高速狀態下仍然穩定，出於強度考量，Brabus 為車輛加固了擋風玻璃框架，並以碳纖維框樑支撐頂篷輪廓。當頂篷放下時，還有後滾桿與軟頂收納蓋保護布料不受損。

在外觀方面，800 Cabrio 採用了 Brabus 專屬的 Widestar 寬體空力套件，搭配運動化尾門設計及 24 吋 Monoblock ZM 鍛造輪圈，搭配 Hankook Ventus S1 Evo ZX 高性能輪胎。為了提升操控表現，懸吊系統也經過調校，車高降低約 20～40 mm。內裝則換上高級皮革座椅，方向盤後方配有碳纖維換檔撥片，同時配備 Airscarf 系統、碳纖維飾板與 Brabus 專屬徽飾，兼顧性能與豪華定位。

動力方面，800 Cabrio 採用經過 Brabus 強化的 4.0 升雙渦輪 V8 引擎，輸出調校至 800 PS（約 789 匹馬力）與 1,000 Nm 扭力。搭配 9 速自排變速系統與四輪驅動，使其 0–100 公里／小時加速約 4 秒，而最高速則受限於電子裝置為 240 公里／小時。

如果你以為 800 XL 只是更高車身版本，那就錯了。這款版本專為越野而生，運用了自訂的橋軸懸吊設計，使離地高度高達 480 mm（約 18.9 吋），並搭配 22 吋越野胎。雖然越野設定提升，但動力仍強悍，使 0–100km/h 加速在 4.6 秒，但最高速下修為約 210km/h，以平衡穩定性與牽引力。

▲Wilder XL Version

Brabus 表示這兩款敞篷版本將限量生產：800 Cabrio 價格約從 87.7 萬美元起，800 XL 則約為 100 萬美元，實際成交價將取決於選配項目與客戶自訂化需求。

這對極少數取向敞篷越野性能車的買家來說，是難得的一次機會。Brabus 利用其專業打造一台兼顧速度、越野與風格的 G-Class 敞篷車型，既是性能信仰的延伸，也是實用豪華的創新示範。對於渴望不同、願意追求稀有與個性的買家而言，800 與 800 XL Cabrio 都是值得仔細考慮的選擇。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士G-ClassBrabus敞篷越野休旅車汽車新車改裝800CabrioXL

