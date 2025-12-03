Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 設計師 Martin Paclt 近日以品牌首款銷量突破百萬的經典車型「Škoda 100」為靈感，運用當代「Modern Solid」設計語言，重新構思出一款現代化轎跑概念車。這項設計計畫並非單純復刻，而是將原車的精神與比例轉化為符合當代審美與技術需求的嶄新作品。

Škoda 100/110 系列於 1969 至 1977 年間生產，共製造超過 100 萬輛，是品牌歷史上極具代表性的後置引擎轎車。Paclt 在設計中保留了原車簡潔流暢的線條與均衡比例，並融入如四元件頭燈造型、雕塑式引擎蓋與貫穿式前後光條等現代元素，同時藉由橢圓形圖騰向經典致敬。

此概念車最引人注目的設計在於車身後半部完全取消了後擋風玻璃。Paclt 解釋，這項靈感來自原車前後窗戶形狀相近的特點，他希望透過玻璃區域與鈑件之間的對比，創造出與前擋風玻璃相呼應的雕塑感。此舉不僅挑戰傳統設計規範，也為技術布局帶來新的可能性。

Paclt 將這款概念車設定為電動車，並延續 Škoda 100 的後置動力傳統，採用後輪驅動配置。取消後窗的設計讓車頂區域可設置冷卻進氣口，將氣流引導至座艙後方的技術元件。儲物空間則分為前行李廂與後驅動系統上方的小型儲物區，類似於當今電動車的「前行李箱」概念。

身為外觀設計師，Paclt 表示此次全車設計是一次難得的創作挑戰。他從鉛筆與蠟筆草圖開始，快速嘗試多種構想，並以現行 Superb 的底盤為基礎，調整出更寬、更具存在感的車身比例。最終完成的 3D 模型，不僅展現對經典的敬意，也呈現出 Škoda 未來設計的潛在方向。