福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近年在電動車策略上多次調整，但在重型商用車領域，原廠依舊選擇以務實節奏推進電動化腳步。這次亮相的 F-Line E，更是 Ford Trucks 旗下首款量產純電重卡，不過一般消費者並不會在當地展示中心看到它，因為這款車是專為商用與市政單位打造的專屬車型，由 Ford Otosan 負責設計與生產，並在法國 Solutrans 展會首次公開。

Ford Trucks 是 Ford 與土耳其 Koç Holding 的長期合資事業，負責歐洲、中東與亞洲多國市場的重型卡車、建築用車與牽引車佈局。F-Line E 的開發也延續這套全球化策略，透過模組化設計讓車型能因應不同城市與運輸需求，從一般物流、建築工地到垃圾清運等用途都能整合。

這次登場的 F-Line E 分為 4×2 與 6×2 兩種設定，其中 6×2 為最大版本，搭載四組 98 kWh 的鎳錳鈷電池，總容量達到 392 kWh，實際可用容量則為 314 kWh。原廠表示，這樣的配置在滿電狀態下可提供約 300 km 的續航，對於以都市至短中程運輸為主的使用場景而言相當實際。後軸採用單顆電動馬達，日常輸出為 415 hp 與 1,370 Nm，必要時可爆發到 523 hp 與 2,470 Nm，應付載重起步與坡道需求都相當從容，同時支援最高 285 kW 的快充功率。

相較之下，4×2 車型使用三組電池，總容量為 294 kWh，可用容量則為 235 kWh，最大續航約 250 km，並搭載輸出較小的電動馬達，標準為 315 hp、峰值可達 389 hp。快充功率則限制在 213 kW。兩款車型的極速皆為 90 km/h，以安全與法規需求為優先。

這類電動重卡的核心價值在於能否適應不同任務，因此 Ford Trucks 特別強調 F-Line E 的模組化平台設計，車架、電池組、電驅模組與上裝結構皆可搭配不同需求調整。若是一般物流車型，可採標準貨床；若是市政單位，則能快速整合壓縮式垃圾車、清洗設備或其他特殊用途上裝，讓車隊管理更有效率，也降低日後維修難度。

除了純電車型，Ford 此次也同步展示更新後的 F-Max。這款大型柴油重卡導入全新 12.7 升引擎，可降低 11% 的油耗成本。原廠藉此向市場說明，商用車電動化會持續發展，但並非全面押注電動車，而是依據不同市場與任務推出最適合的動力方案。