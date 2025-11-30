保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 自 2013 年起持有 Manthey 多數股權，雙方這些年不斷透過賽事經驗，把空力與底盤調整能力內化成更成熟的升級方案。如今 Porsche 持續把 911 往極限推進，即便 GT3 已經是一款為賽道而生的機器，原廠仍認為還有再進化的空間，將原本就專注操控的 992.2 GT3 再度拉向更純粹的賽道設定。

這套官方提供的 Manthey 套件在外觀上最明顯的特色，就是後輪上那組碳纖維空力輪蓋。雖然看起來像是左右不對稱的輪圈設計，但內部的鍛造鋁圈其實是相同造型。套件提供的輕量化輪圈使用前 20 吋、後 21 吋的配置，整組比原廠減少 13.2 磅，同時搭配可選配的 Michelin Pilot Sport Cup 2 R 胎（前 255/35 ZR20、後 315/30 ZR21），讓 GT3 的抓地力比標準車型更上一層。

Manthey 也替煞車與避震系統做了調整，包含不鏽鋼編織煞車管線與四向可調彈簧避震器，車主可在不使用工具的情況下微調阻尼。整體設定仍維持道路可用的舒適度，但顯然偏向賽道極限取向，讓車輛在高速通過彎道時能取得更高支撐性。

空力部分是這次升級的核心。原本就擁有巨大尾翼的 911 GT3，換上 Manthey 套件後尾翼變得更寬，並加入 gurney flap，兩側翼片也往內收以改善導流效率。後下擾流經過重新設計，垂直導流片面積加大，搭配延伸近 59 吋的底盤導流翼，整個底盤被視為一個大型空力結構，透過新增的底板覆蓋件將前貨物區下方完全封平，提升高速行駛時的穩定性。

車頭則以更突出的前下導流片、全新的底盤導風片與前保桿小翼組成新的前端空力組合。即便維持道路友善設定，GT3 安裝 Manthey 套件後的極速下壓力已達到 782 磅；若將所有設定調整至賽道專屬模式，下壓力更能飆上 1,190 磅，展現驚人的穩定度。

性能數據同樣相當亮眼。相較於先前的 992.1 GT3 Manthey 套件，新款 992.2 搭載可選配賽道胎後，在紐柏林北環快了 2.76 秒，由現任 DTM 冠軍 Ayhancan Güven 以 6 分 52.9 秒完成單圈，顯示套件的空力與底盤強化確實帶來實質提升。