通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

圖文／7Car 小七車觀點

在全球車市版圖之中，中國大陸依舊是許多車廠競相投入的重要舞台，對於 General Motors 而言更是如此。面對當地電動車需求快速升溫，原廠近期由 GM China Advanced Design 團隊再度提出一款全新概念作品，這次是一台針對中國大陸年輕買家喜好的「運動風格純電跨界車」。這類作品雖然暫無量產計畫，但原廠選擇在此時間點曝光設計方向，多少也透露後續純電產品的潛在路線。

這款概念車由設計師 Charles Huang 操刀，他在上海設計中心完成多張草圖與高擬真渲染圖，從呈現方式來看，原廠希望展現 Chevrolet 未來在電動車領域可能的視覺語彙。車身比例看起來是一台小型跨界車，略帶有 Bolt 系列的影子，同時透過大尺寸輪圈與雙色車身強化視覺張力。車頭採用純電車常見的封閉式造型，搭配分離式 LED 頭燈與可發光的 Chevrolet 車徽，將品牌辨識度用更電動化的方式延伸，而車側則以簡潔折線與壓低裝飾細節的方式維持乾淨俐落的視覺。

車尾的「環繞式玻璃區域」是整台車最鮮明的特色。厚實的 C 柱結構包覆後段玻璃，透過深藍與黑色的對比營造一種向內收束的張力。根據設計師的說法，整體靈感來自「離弦之箭」，概念最早在草圖階段就相當明確，到了後期更接近實車比例的渲染圖時，線條雖然收斂許多，但仍保留適度的動感元素，也成為這款作品的視覺核心。

從量產推估角度來看，這款車的體積大約落在中國大陸販售的 Chevrolet Tracker RS 與美國市場 Bolt 之間，意味著級距比 Trailblazer、Trax、Equinox EV、Blazer EV 更小一些。如果未來真的走向量產，加入傳統後視鏡與門把應該是合理調整，也比較符合當前新世代純電車的實務設計需求。只是目前原廠沒有公開任何內裝草圖，也沒有提供馬達配置或電池容量，大致推測可能會以後置馬達搭配中型電池組，符合小型跨界 EV 的基本定位。

雖然 Chevrolet 此次明確表示這是一款純粹設計研究性質的作品，但原廠近期確實正在開發多款更具價格競爭力的純電車型，預計面向不同市場推出更廣泛的產品組合。若以設計語言來看，這次的概念作品很可能成為後續平價 SUV 的靈感來源，例如車身線條、量體比例與玻璃結構設計，都具備朝量產化微調的潛力。對 GM 而言，在中國大陸市場投放更貼近區域審美、同時具備全球框架的電動車，顯然會是接下來推進純電策略的重要方向。

