台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

▲TOYOTA、LEXUS公布台北車展陣容！不過名單未見新一代RAV4與ES。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰今年台北車展看點超多！TOYOTA有Crown Sport跑旅、Urban Cruiser電動車，LEXUS則有全新LF-ZC概念車首度登台，另還有即將上市的RZ電動休旅，不過目前名單都未見更重要的第6代TOYOTA RAV4與新一代LEXUS ES，這2款大改款焦點，可能需等到明年了。

▲台灣LEXUS RZ即將上市，會出席台北車展。

首先在準備上市的改款LEXUS RZ電動車，雙生車TOYOTA bZ4X透過改款降8萬噱頭，不到一個月已經繳出破1,500張訂單，今年配額完售，因此接下來改款LEXUS RZ開價自然也是引起不少關注。

台灣改款LEXUS RZ相比TOYOTA bZ4X單1車型，台灣將導入三款車型，RZ 500e 豪華版、RZ 500e 旗艦版以及RZ 550e F Sport 版。

改款重點針對續航力提升，RZ 全車系採雙馬達四輪驅動設定，導入碳化矽逆變器，前後馬達皆具 227 匹馬力。綜效輸出分別達 380匹馬力（RZ 500e）與 408匹馬力（RZ 550e），零百加速分別為 4.6 秒與 4.4 秒。電池容量從 71.4 kWh 提升至 77 kWh，官方續航提升約 14% 至 20%，並支援 CCS1 快充與 J1772 慢充規格。

▲LF-ZC未來量產將以ZC進攻電動車市場。

另外1款概念車同樣值得一看，全新LEXUS LF-ZC更是首度在台展演，事實上，LF-ZC不僅日前出現在台灣官網，更在台灣完成註冊ZC，似乎為市售量產埋下不少伏筆。

LF-ZC未來可能將以ZC來市售量產，概念車尺碼4,750x1,880x1,390mm、軸距 2,890mm，並採用最新的「Arene OS」車載系統，將與新一代ES電動車積極搶攻新能源市場。