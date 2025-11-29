【周焦點】國產中型休旅百萬內　國產全新電動車將上市　越野休旅12月登台

▲國產福特Territory曝光入門動力售價；鴻華先進Foxtron Bria最快今年上市發表；Jeep睽違15年即將重新登台。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

離2026年只剩1個月，各品牌抓緊年末衝刺推新車，即將在12月上市的福特Territory繼渦輪油電後，再度曝光入門動力售價；台灣即將多了新銷售品牌，鴻華先進Foxtron Bria已經離最終上市不遠：等了15年！Jeep即將在12月重返市場，首款代表作預計是越野休旅。

▲福特Territory曝光入門款動力，1.5升汽油渦輪保發中心重置價格99.9萬。

今年底國產休旅重頭戲！福特Territory即將在12月上市（連結），目前僅有1.5升渦輪油電頂規車型，接單價109.9萬，不過最新保發中心重置價格顯示，還有款入門的1.5升汽油渦輪，售價99.9萬，直接殺入競爭激烈的百萬內門檻，且正式發表後，售價還有望再調降！

▲台灣汽車銷售品牌有望再加1！鴻華先進Foxtron Bria即將上市。

鴻海科技日於上週落幕，開放給一般民眾參觀日有彩蛋（連結）！鴻華先進特別展出Foxtron Bria全新電動車，已經暗示未來鴻華先進將成為新國產銷售品牌，上市首款代表作就是Foxtron Bria！



▲Jeep 12月10日回歸！將以Wrangler Sahara作為新車首發。

台灣寶佳聯合動作超快（連結），今年已經迎來愛快羅密歐，接下來更預告12月10日Jeep回歸，台灣市場可是等了15年，重新看到Jeep登台，預計首款新車為Wrangler Sahara，強打品牌四驅越野招牌。

▲Citroen Berlingo推出亮眼新車色，售價117.9萬起。

寶嘉聯合特別向法國原廠爭取，將詢問度極高的經典人氣車色Citroen Berlingo「清新綠」限量導入台灣（連結）。並開放全車系5人、7人都能選，售價117.9萬起。