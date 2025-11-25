ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Jeep睽違15年「確定12月重新登台」！強悍四驅越野休旅作為首發車款

記者徐煜展／綜合報導

昨11月24日台中旗艦展示中心才剛開幕，今11月25日原廠馬上立即公告，Jeep確定12月10日登台，以日前保發中心資訊推測，首發車款可能就是強悍四驅越野的Wrangler Sahara。

▲Jeep睽違15年後，再度重回台灣市場。

昨日旗艦展示中心現場已經有Jeep神秘車款展示，而台灣原廠手腳超快，已經公告Jeep會在12月10日導入台灣。美國經典汽車品牌 Jeep自 1941 年於美國誕生以來，80餘年來，Jeep不僅形塑越野車的原型，更以「自由無界」的品牌精神，陪伴無數探索者跨越界線。

台灣市場在睽違 15 年之後，Jeep帶著最純正的美式硬派精神重返台灣，總代理寶嘉聯合將以全新的品牌視角和嶄新體驗，釋放無拘束的美式探索基因。

▲Wrangler Sahara預期作為台灣首發車款，未來也會有更多平價親民車款陸續導入。

以昨日旗艦展示中心車款與保發中心資料比對，新車主角應是Wrangler Sahara，保發中心洩漏售價為280萬。Jeep Wrangler Sahara外形粗獷，具有直列式水箱護罩、圓型LED頭燈，同時車內也標配12.3吋中控螢幕、雙區恆溫空調、雙前座電動調整加熱座椅、Level 2駕駛輔助功能等。

動力上，Jeep Wrangler Sahara採2.0升4缸汽油渦輪引擎、8速手自排及全時4輪驅動系統，具有最大馬力270匹／40.8公斤米扭力，最大牽引力達1,587公斤。

