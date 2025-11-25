ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【廣編】寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」開幕　Jeep全新展示中心首公開

▲▼寶嘉聯合,佳樂汽車,台中旗艦,Jeep。（圖／寶嘉聯合提供）

▲寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕。

圖、文／寶嘉聯合提供

寶嘉聯合於11/24攜手中部經銷夥伴佳樂汽車，在台中市中清路揭幕以STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循STELLANTIS BRAND HOUSE標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。「台中旗艦品牌中心」體現STELLANTIS的品牌整合高度，也為台灣市場開啟「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。

本次「台中旗艦品牌中心」的開幕，同時也是全新Jeep品牌展示中心首次對外亮相，為品牌睽違15年重返台灣市場的重要前哨站。

「台中旗艦品牌中心」全面導入 STELLANTIS 集團最新 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球標準規範，是亞太地區首座完整以多品牌整合為核心精神打造，同時，也是亞太地區最大規模的旗艦級展示據點。臨路達65米的壯闊門面搭配四座垂直立面招牌，分別呈現 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 的專屬識別。
以超過900坪的寬敞場域，打造從展示、維修到交車全流程的一站式高規格體驗。此外，「台中旗艦品牌中心」設置超過315坪的專屬停車區，提供充足且便利的停車空間，讓消費者在賞車與返廠動線上更加順暢無虞。

