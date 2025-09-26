ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

▲愛快羅密歐

▲愛快羅密歐重返台灣市場後，僅12天全品牌接單就突破250張。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Alfa Romeo 愛快羅密歐於 9／15 舉辦品牌暨 Giulia 與 Stelvio 上市發表會後，總代理寶嘉聯合今（26）日宣布，高性能旗艦 Giulia Quadrifoglio 的首批限量配額，已在上市後 4 天內全數售罄，且接單數超出配額數量，Giulia 運動轎跑與 Stelvio 性能休旅兩款 2.0 升車型，也在上市 12 天內累積訂單突破 200 張，兩車型銷售佔比各半，全品牌在短時間內接單突破 250 張，展現台灣車迷對 Alfa Romeo 的高度關注。

▲愛快羅密歐

▲Giulia轎跑車與Stelvio休旅（上圖）接單比例各半，性能旗艦的Giulia四葉草更是接到超出配額。（圖／資料照）

Giulia Quadrifoglio 四葉草版搭載 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 520 匹馬力與61.2公斤米扭力，極速達 308 km/h，0-100 km/h 加速僅需 3.9 秒；Giulia 與 Stelvio 皆搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，輸出 280 匹最大馬力，配備碳纖維傳動軸與前雙 A 臂懸吊系統，並結合 Q4 主動式四輪驅動及 ADAS 先進駕駛輔助系統。

▲愛快羅密歐

▲寶嘉聯合為首批車主推出專屬禮遇，其中7年20萬公里原廠延長保固更是引起車迷熱議。（圖／資料照）

為感謝首批車主的支持，寶嘉聯合限量推出「Alfisti 愛快信徒專屬禮遇」，包括 7 年 20 萬公里原廠延長保固，以及Alfa Romeo 專屬限量車輛收藏證書、專屬卡片與交車禮盒，首批車主還享有未來品牌活動的優先出席名額，並獲得與義大利咖啡機品牌 La Marzocco 合作的專屬優惠，能以 118,899 元選購原價 128,000 元的 Micra Rosso 紅咖啡機，並享有 La Marzocco 全系列周邊商品九折優惠與貴賓活動優先參與權益。

▲愛快羅密歐

▲除了首批導入的Giulia與Stelvio外，寶嘉聯合也預告將會在明年導入跨界休旅Junior。（圖／資料照）

Alfa Romeo 已於全台展示中心啟動預約試乘活動，首批新車也預計於 11 月起陸續交付，且為展示品牌歷史，「Alfa Romeo 經典車巡迴展」將自 10／7 起於全台展示中心展開，將展出四款經典車款，包括 Alfetta GTV6、Spider、GTV 3.2 與 Brera 2.2 JTS，讓消費者了解 Alfa Romeo 的設計與傳承。

