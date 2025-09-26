福斯汽車「新莊極速充電站」正式啟用！雙規格最高輸出360kW

▲台灣福斯汽車正式啟用新莊極速充電站，雙槍配置最高功率可達360kW。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者張慶輝／綜合報導

台灣福斯汽車（Volkswagen Taiwan）宣布，新莊鉅賦旗艦展示中心極速充電站已正式啟用，這是福斯汽車在台推動「360 度純電生態系統」的一部分，擴大對純電車主充電服務的佈局，更使台灣福斯汽車在北台灣的純電充電佈局有所升級，將與既有據點串聯，逐步建構台灣西部走廊的充電網絡。

新莊鉅賦旗艦展示中心佔地近 2,000 坪，座落於新莊副都心，地理位置鄰近板橋、中永和、三重以及台北市區和桃園市，目標成為北台灣純電移動網絡的重要節點。該展示中心採用德國原廠藍白色調設計，結合數位化設備提供賞車與購車服務。

▲新莊極速充電站24小時全天候開放，設有遮陽棚環境更舒適。（圖／翻攝自Volkswagen）

全新極速充電站提供 CCS1 與 CCS2 兩種規格，最高輸出功率可達 360kW，並採 24 小時全天候開放，設有遮陽棚提供充電車輛適當的遮蔽。配合新站啟用，台灣福斯汽車也為新莊鉅賦極速充電站制定專屬優惠電價，離峰時段為每度 5.9 元，假日及半尖峰時段為每度 7.9 元，尖峰時段則是每度 12.9 元。

▲福斯將持續投入基礎建設，實現北到南的綿密純電生態圈。（圖／翻攝自Volkswagen）

福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示，新充電站的啟用印證了品牌對台灣市場的長期承諾，將產品、服務與基礎設施整合，以利消費者投入純電生活，並持續為城市永續發展提供基礎建設。未來將持續拓展充電據點，以實現從北到南更趨綿密和便利的純電補能生態圈。