速霸陸「經典房車Legacy」美規正式停產！35年歷史不敵休旅車熱潮

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru 在美國市場的代表性車款 Legacy 正式走入歷史。自品牌於 2023 年宣布將停產這款首款美國當地生產的車型後，經過約 18 個月，位於印第安納州 Lafayette 工廠的最後一輛 Legacy 也完成下線，意味著這款中型房車的 35 年歷史正式劃下句點。未來若消費者仍想入手，只能從現有庫存車中尋找。

Legacy 自 1989 年 9 月起在 Lafayette 工廠生產，當時該廠為 Subaru 與 Isuzu 的合資計畫，直至 2022 年才終止合作。之後 Toyota 成為重要股東，甚至在 2007 年至 2016 年 5 月間於該廠與 Legacy 並行生產 Camry。根據統計，七代 Legacy 在印第安納工廠共生產約 140 萬輛，其中包括 1,056,056 輛四門房車與 342,938 輛旅行車。

不過隨著 SUV 市場快速崛起，Legacy 的需求逐年下滑。2024 年美國市場銷售量僅 19,951 輛，較前一年下降 23%，顯示傳統中型房車在北美市場逐漸失去吸引力。Subaru of Indiana Automotive 總裁暨營運長 Scott Brand 表示，這是公司與員工的「苦樂參半時刻」，一段重要篇章結束的同時，也代表著新篇章的開啟。

除了 Legacy 停產，工廠的生產重心也將轉移。官方確認 2024 年 10 月底前，Outback 的美規組裝作業也將結束，未來改由日本工廠負責。不過這並不代表印第安納廠走向停擺，Subaru 已規劃將該廠轉為 Forester 的主要生產基地，並在 2025 年春季開始導入 Forester Hybrid 的組裝。

Scott Brand 補充指出，引進 Forester 與 Forester Hybrid 的在地生產，不僅能縮短市場反應時間，亦能讓當地工廠導入混合動力生產技術，為品牌在美國市場的下一階段發展奠定基礎。Legacy 雖然正式走入歷史，但印第安納廠的未來將繼續在 Subaru 北美戰略中扮演關鍵角色。