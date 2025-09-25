ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣寶嘉聯合導入「Peugeot全新E-5008」休旅有譜！保發中心洩漏售價

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

記者徐煜展／綜合報導

Peugeot 電動7人座休旅 E-5008 悄悄在台灣現身，於保險車輛重置價格曝光，被視為總代理寶嘉聯合正準備導入的重要訊號，讓外界更加期待這款歐系純電7人座休旅到來。

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

▲保發中心曝光230萬售價，但若真導入並非最終上市售價。

E-5008 是 Peugeot 旗下最新世代的旗艦純電休旅，以全新 STLA Medium 平台打造，車長超過 4.8 米，主打3排7人座設定，對家庭客層來說相當實用。此次在台灣曝光的車型推測將會是 GT Cielo，搭載單馬達前驅設定，馬力達 210 匹，並配置 73kWh 電池組，續航力有望突破 500 公里，符合歐洲 WLTP 標準。

重置價格流出230萬售價，雖然不等同於正式上市，但確實是導入前的起手式。若最終真導入台灣，E-5008 將成為 Peugeot 在台新能源車的重要戰略車，尤其台灣電動7人座休旅選擇還不多。

▲Peugeot全新E-5008意外曝光！暗示台灣將有導入規劃。（圖／翻攝自保發中心）

▲雖然售價目前來看高於油車不少，但在台灣仍是少見的電動7人座新選擇。

目前台灣市場已販售Peugeot 5008，採用 1.2 升渦輪油電動力，分為 Allure 與 GT Cielo 車型，售價落在134.8萬至 154.8 萬元。E-500有望成為市場上少數的電動7人座休旅。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008E-5008

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

