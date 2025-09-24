ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
40萬有找！TOYOTA「跨界7人座MPV」印度推配備升級　全車系終於有6氣囊

▲落實更完善的車輛安全意識！印度TOYOTA Rumion也跟上6氣囊熱潮。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度近期有不少平價入門車都針對安全配備大幅強化，如今這次輪到TOYOTA Rumion跨界7人座MPV，現在印度TOYOTA Rumion不僅維持親民的售價，且透過配備升級，全車系都達到標配6具安全氣囊標準！

▲TOYOTA Rumion印度售價折合新台幣不用40萬。

TOYOTA Rumion是基於Suzuki Ertiga平台所打造的戰略合作車款，外觀換上Toyota家族化鍍鉻水箱罩、投射式頭燈與LED尾燈，視覺上更具大器感；車內採雙色設計，後排擁有專屬冷氣出風口，第三排座椅可調傾斜角度，滿足多人口家庭的日常需求。

TOYOTA Rumion安全配備升級後，在印度售價104.4萬盧比起跳（約新台幣35.5萬元），到頂規136.2萬盧比（約新台幣46.4萬元），原廠同時提供3年或10萬公里保固，並可延長至5年或22萬公里。

▲不僅外觀不老氣，內裝更配有3排7人座。

尺碼4,420x1,735x1,690mm、軸距為2,740mm，支援3排7人座空間，動力搭載1.5升自然進氣引擎，可選擇5速手排或4速自排，能繳出103匹馬力，還能搭配CNG天然氣動力。

