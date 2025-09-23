Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

東風本田慶祝CR-V誕生 30 週年，特別在中國市場推出「30年榮耀款」，新車正式上市共計11款車型，擁有1.5升渦輪、2.0升油電與PHEV，原售價18.59萬起，特別下殺到14.59萬，折合新台幣65萬就能入手！

▲大陸CR-V提供多達11款車型。

大陸Honda CR-V不僅價格香、動力配備又豐富，外觀延續現行世代的設計風格，與台灣大同小異，鋁圈升級為全新18吋樣式，車色方面新增「煙雨青」與「摩登灰」兩種新選擇，讓整體更具年輕感。

▲內裝升級12.3吋螢幕。

內裝升級導入12.3吋中控螢幕，搭配Honda Connect 4.0 智能系統，並新增投影式 HUD 抬頭顯示器與 Bose 12 揚聲器音響系統。座艙採白黑雙色搭配，方向盤、座椅與門飾板均加入白色元素點綴，營造更具質感的氛圍。

配備部分則提供50W無線快充、駕駛疲勞監測系統，後排座椅靠背角度可調並具備加熱功能，便利性與舒適性都有所提升。

動力部分，除了台灣熟悉的1.5升汽油渦輪外，還另有2.0升油電、PHEV等配置，合計共有3款動力可選，油電則採用第四代 i-MMD 系統，具備純電行駛能力。