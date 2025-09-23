ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

東風本田慶祝CR-V誕生 30 週年，特別在中國市場推出「30年榮耀款」，新車正式上市共計11款車型，擁有1.5升渦輪、2.0升油電與PHEV，原售價18.59萬起，特別下殺到14.59萬，折合新台幣65萬就能入手！

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

▲大陸CR-V提供多達11款車型。

大陸Honda CR-V不僅價格香、動力配備又豐富，外觀延續現行世代的設計風格，與台灣大同小異，鋁圈升級為全新18吋樣式，車色方面新增「煙雨青」與「摩登灰」兩種新選擇，讓整體更具年輕感。

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

▲大陸東風本田慶祝CR-V 30歲！還推出專屬特仕車。（圖／翻攝自Honda）

▲內裝升級12.3吋螢幕。

內裝升級導入12.3吋中控螢幕，搭配Honda Connect 4.0 智能系統，並新增投影式 HUD 抬頭顯示器與 Bose 12 揚聲器音響系統。座艙採白黑雙色搭配，方向盤、座椅與門飾板均加入白色元素點綴，營造更具質感的氛圍。

配備部分則提供50W無線快充、駕駛疲勞監測系統，後排座椅靠背角度可調並具備加熱功能，便利性與舒適性都有所提升。

動力部分，除了台灣熟悉的1.5升汽油渦輪外，還另有2.0升油電、PHEV等配置，合計共有3款動力可選，油電則採用第四代 i-MMD 系統，具備純電行駛能力。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座油電渦輪省油PHEVRAV4KugaPiolt

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

推薦閱讀

199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開

199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比！化妝室、更衣室閃爆眼球

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比！化妝室、更衣室閃爆眼球

最新文章

199萬TOYOTA暴力鴨自排版台灣開賣2025-09-23

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產2025-09-23

Honda CR-V 「大陸下殺新台幣65萬就能買」2025-09-23

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市2025-09-22

「LEXUS旗艦休旅」化身粉紅芭比2025-09-22

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了2025-09-22

Mazda「全新入門休旅」準備量產2025-09-22

新一代「Nissan X-Trail現身測試」2025-09-22

熱門文章

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜2025-09-21

賓士新車實體按鍵回來了2025-09-21

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」2025-09-22

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單2025-09-23

Honda CR-V 「大陸下殺新台幣65萬就能買」2025-09-23

新一代「Nissan X-Trail現身測試」2025-09-22

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-09-20

「TOYOTA新一代跨界油電車」即將開賣2025-09-19

Mazda「全新入門休旅」準備量產2025-09-22

199萬TOYOTA暴力鴨自排版台灣開賣2025-09-23

相關新聞

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

「LEXUS全新雙門超跑」現身即將量產！油電V8馬力上看900匹

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了！北美爆停產交棒給新一代Leaf

「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了！北美爆停產交棒給新一代Leaf

三菱Xforce、TOYOTA Yaris Cross新對手！Mazda「新入門休旅」準備量產

三菱Xforce、TOYOTA Yaris Cross新對手！Mazda「新入門休旅」準備量產

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

讀者迴響

熱門文章

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

「HONDA新小休旅」比HR-V更便宜！1.5升動力折合新台幣63萬

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

TOYOTA「Corolla Cross雙生車大陸現身」尺碼優化！台灣10月推新運動款

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

新一代「Nissan X-Trail現身測試」迎戰RAV4、CR-V！換新1.5升油電明年見

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

【周焦點】國產70萬新休旅將上市　LEXUS新RX登場　MG 7人座MPV開賣

「TOYOTA新一代跨界油電車」即將開賣！1.5升動力油耗高達31.4km/L

「TOYOTA新一代跨界油電車」即將開賣！1.5升動力油耗高達31.4km/L

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366