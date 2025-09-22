「Nissan電動休旅」僅賣3年就沒了！北美爆停產交棒給新一代Leaf

▲Nissan Ariya恐僅有1代就要落幕！未來交棒給新一代Leaf。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為Nissan第1款全球電動休旅Ariya傳出在美國市場要提前退場，消息一出讓不少車迷覺得可惜。明明外觀科技感、內裝質感都不差，評價也算正面，但終究因銷售考量而即將告別車壇。

▲新一代Leaf在策略、定價上於美國市場相對更有競爭力。

首先是銷售狀況不如預期，Ariya 一開始雖然聲勢不錯，但在美國市場擋不住 Tesla Model Y、Hyundai Ioniq 5這些競爭對手的猛烈攻勢。再加上Ariya全部從日本進口，要扛進口稅和成本壓力，價格就不夠漂亮，自然吸引不了太多消費者下訂。

另一方面，Nissan 目前正推動品牌重建計畫，目標是把資源花在刀口上，所以乾脆決定讓 Ariya 在美國市場收攤，把重心轉向新世代Leaf。畢竟 Leaf 在美國有「平價電動車」的定位，更有機會抓住消費者，甚至喊出要做「全美最便宜電動車」，策略上比 Ariya 來得務實。

這次 Ariya 的提前退場，等於 Nissan 了個警鐘：電動車市場競爭比想像中更殘酷，不只要好看、好開，還要價格夠吸引人，否則再強的產品力也可能撐不下去。接下來新 Leaf 能不能扛起 Nissan 在電動化時代的門面，就成了外界關注的重點。