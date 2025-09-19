優惠98.5萬！台灣國產正7人座MG G50 Plus上市　HS休旅不用80萬

▲MG G50 Plus正式參戰7人座MPV戰場！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣MG於9月19日突襲線上發表MG G50 Plus MPV，售價108.5萬，不過MG G50 Plus可享有最新政策補貼，最高優惠達減免10萬，也就表示，新車最低下殺不用百萬來到98.5萬！HS、ZS分別響應最新政策後，79.9、59.9萬就能入手。

▲台灣MG HS、ZS、G50 Plus全車系享10萬優惠補貼。主力HS休旅搭配優惠下殺到79.9萬能入手。

MG正式發表全新七人座乘用MPV 力作，G50 Plus，並針對旗下休旅雙雄 HS、ZS 下調成交價，新增更親民的 ZS 1.5L心動版，加上響應《貨物稅條例》修正條文正式上路，全車系皆享最高10萬元優惠，全面啟動品牌產品攻勢。

G50 Plus建議售價為108.5萬元、貨物稅新購小客車減徵價103.5萬元、汰舊換新價98.5萬，強勢切入百萬級距的產品真空帶。另提供升級「PREMIUM」，只需加價4萬元，即可升級第2排雙獨立電動座椅與64色全車座艙氣氛燈，並加入多項專屬內外觀質感飾件。

▲僅提供單1車型旗艦款，不過可選配PREMIUM套件，第2排能擁有便利的電動調整座椅。

G50 Plus 的內裝給人牛肉配備全給的驚喜感。駕駛前方是一組 12.3 吋全數位儀表，搭配同樣 12.3 吋中控觸控螢幕，雙屏佈局讓駕駛艙科技感直接拉滿，並具備L2等級的ADAS輔助駕駛科技。

動力搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，搭配7速雙離合變速箱，也就是與HS同樣配置，經過原廠專為G50 Plus特殊調校，擁有180匹馬力、29.1公斤米扭力。