台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

記者徐煜展／綜合報導

台灣LEXUS主力車款近來都迎來最新年式更新，如今學長RX休旅也悄悄釋出新年式，維持10款車型，售價246～361萬，外觀、內裝等基本都沒太大變動，不過細節卻有小小升級！

▲外觀針對鋁圈造型Logo作修飾。

延續過去設計輪廓，外觀有點小心機作變化，全車系鋁圈中央LEXUS Logo由3D設計改為2.5D更精緻工藝，微平面化輪廓加強光影對比，提升視覺質感。

並提供F SPORT套件強化運動感，RX 350 F SPORT與RX 500h F SPORT Performance搭載運動化前後保桿、蜂巢網格水箱護罩與黑色外觀套件，使車頭氣勢更強烈。

▲車內針對氣氛燈、方向盤按鍵回饋作優化。

車內配置上，與NX、LBX先前新年式相同放在質感燈組升級，室內氣氛燈優化，豪華版與頂級版的單色LED氣氛燈亮度增加3倍，夜間行車更具豪華感。方向盤上的觸控按鍵靈敏度提升，操作各式選單、音量控制及啟閉駕駛輔助更直覺。

2026年式LEXUS RX的上架，維持售價，但透過外觀微調、內裝與科技升級，成功強化產品競爭力。無論是家庭用車還是豪華休旅市場，RX依舊是消費者最受歡迎的選擇之一。

