福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲能源署公布福特六和國產新休旅Territory油耗數據，並且客車、客貨車認證都有。（圖／翻攝自Ford）

記者林鼎智／綜合報導

能源署公布8月耗能名單，其中最大亮點就是福特六和「國產中型新休旅」Territory，該車共有1.5升汽油渦輪、1.5升油電動力，並採1款小客車、4款客貨車認證。另外像是特斯拉小改款最猛爆的Model S Plaid也在名單中，具有631公里續航表現。

▲8月能耗測試名單。（圖／翻攝自能源署）

▲福特六和Territory共送驗5車型，其中僅1款油電車型採客車認證，可符合貨物稅減徵條件，享舊換新補助最高10萬。

首先在福特六和Territory休旅方面，共送驗5款車型，其中小客車認證的僅1款，為1.5升油電動力，以1.5升渦輪、電動馬達及1.83kWh電池組成，車重1,797公斤，具有平均油耗19.6km／L，屬於1級能源效率。同時在貨物稅減徵條件下，符合2000c.c.排氣量、小客車等條件，因此該車也適用舊換新最高10萬元補助。

▲8月能耗測試名單。（圖／翻攝自能源署）

▲客貨車方面則有4款Territory休旅，其中汽油渦輪車型平均油耗為13.1km／L，油電車型則是20.2km／L。

另外4款Territory則皆採客貨車認證，其中汽油車型為1.5升4缸渦輪、7速手自排變速箱，平均油耗為13.1km／L，油電車型的平均油耗則是20.2km／L。

▲8月能耗測試名單。（圖／翻攝自能源署）

▲1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路。（圖／記者張慶輝攝）

▲進口小客車方面，則包括賓士AMG GLC43 Coupe、休旅車型，另外義大利手工超跑Dallara Stradale則具有11.4km／L油耗表現。（圖／翻攝自能源署、資料照）

進口小客車方面則有賓士AMG GLC43 Coupe及休旅車型，平均油耗皆為10.5km／L；另外還有義大利手工超跑Dallara Stradale（報導請點此），平均油耗為11.4km／L。至於不久前登台的小改款特斯拉Model S（報導請點此）也在能源局名單中，並且是最猛爆的Plaid車型，具有1,020匹最大馬力，純電續航達631公里。

▲8月能耗測試名單。（圖／翻攝自能源署）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲具1,020匹的Model S Plaid車型也在8月耗能名單中，純電續航達631公里。

