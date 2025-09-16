630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

▲台灣捷豹路虎導入Range Rover 2025年式限定版，限量20台，升級總價52萬，售價為630萬。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
JLR台灣捷豹路虎導入Range Rover 2025年式限定版，具有專屬珍珠白金屬漆及暗影套件、22吋輪圈、溫莎皮革等配備，升級總價值達52萬，全台限量20台，售價為630萬元。
Range Rover 2025年式限定版以P400 SE SWB車型為基礎，外觀採珍珠白頂級金屬漆、暗影外觀套件，透過石墨色點綴外觀飾條，搭配22吋10幅式亮黑輪圈、黑色卡鉗等，車身兩側也具有隱藏式電動側踏，便利進出也提供優雅奢華氛圍。
▲Range Rover 2025年式限定版採珍珠白頂級金屬漆、暗影外觀套件，並搭配22吋輪圈、黑色卡鉗。
座艙方面，則以檀木黑溫莎皮革鋪陳，搭配黑色飾板、檀木黑車頂篷，並具有雙前座20向電調加熱通風記憶座椅，後座也有加熱通風功能，結合13.7吋數位儀表、13.1吋中控螢幕及Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，提供便利舒適的奢華艙室。
動力上，Range Rover 2025年式限定版採3.0升直6汽油渦輪引擎，具有最大馬力400匹／56.1公斤米扭力，並具有先進Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形進階控制系統。
▲座艙採檀木黑溫莎皮革座椅，具有13.7吋數位儀表、13.1吋中控螢幕及Pivi Pro車輛資訊娛樂系統。
