630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

▲Range Rover 2025年式限定版。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲台灣捷豹路虎導入Range Rover 2025年式限定版，限量20台，升級總價52萬，售價為630萬。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover，以下同）
記者林鼎智／綜合報導

JLR台灣捷豹路虎導入Range Rover 2025年式限定版，具有專屬珍珠白金屬漆及暗影套件、22吋輪圈、溫莎皮革等配備，升級總價值達52萬，全台限量20台，售價為630萬元。

Range Rover 2025年式限定版以P400 SE SWB車型為基礎，外觀採珍珠白頂級金屬漆、暗影外觀套件，透過石墨色點綴外觀飾條，搭配22吋10幅式亮黑輪圈、黑色卡鉗等，車身兩側也具有隱藏式電動側踏，便利進出也提供優雅奢華氛圍。

▲Range Rover 2025年式限定版。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲Range Rover 2025年式限定版採珍珠白頂級金屬漆、暗影外觀套件，並搭配22吋輪圈、黑色卡鉗。

座艙方面，則以檀木黑溫莎皮革鋪陳，搭配黑色飾板、檀木黑車頂篷，並具有雙前座20向電調加熱通風記憶座椅，後座也有加熱通風功能，結合13.7吋數位儀表、13.1吋中控螢幕及Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，提供便利舒適的奢華艙室。

動力上，Range Rover 2025年式限定版採3.0升直6汽油渦輪引擎，具有最大馬力400匹／56.1公斤米扭力，並具有先進Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形進階控制系統。

▲Range Rover 2025年式限定版。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲Range Rover 2025年式限定版。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲Range Rover 2025年式限定版。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲座艙採檀木黑溫莎皮革座椅，具有13.7吋數位儀表、13.1吋中控螢幕及Pivi Pro車輛資訊娛樂系統。

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

