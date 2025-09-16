ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

圖文／7Car 小七車觀點

美國皮卡市場再度出現意外變化。原本於 2023 年紐約車展首度亮相，並預定 2024 年底量產的 Ram 1500 REV 純電皮卡，正式確認停產開發。這款曾被視為品牌邁向電動化的重要旗艦，如今將不再以純電形式問世。

Ram 在聲明中指出，近年北美市場對全尺寸純電皮卡的需求持續放緩，使公司不得不重新檢視產品策略，最終決定停止 1500 REV 的純電版本。這樣的轉折相當突然，因為該車的研發工作已經進入後期，甚至外界曾經曝光過搭載 168 kWh 與 229 kWh 電池組的規劃，最大續航里程可達 805 公里，同時具備雙馬達四輪驅動、654 匹馬力與 840 牛頓米扭力，並能在 4.4 秒完成 0-96 公里加速。如今這些數據將成為未竟之業。

不過，1500 REV 並非完全消失，而是以另一種形式延續。Ram 宣布將原本的 Ramcharger 更名為新一代 1500 REV，定位改為增程式電動車（Range-Extended EV）。新車的上市時間將延後至 2026 年，性能數據也再次調整。

根據最新公布的資訊，1500 REV 將搭載雙馬達四輪驅動系統，最大輸出下修至 647 匹馬力與 826 牛頓米扭力，較先前 663 匹與 833 牛頓米的預估數值再度下調，加速表現為 4.5 秒完成 0-96 公里。雖然輸出降低，但官方仍維持 1,110 公里的最大續航數據，這對於重度使用者來說，仍具吸引力。

這項策略轉變與市場環境息息相關。近年美國市場上的電動皮卡銷售表現普遍不如預期，無論是 Chevrolet Silverado EV、Ford F-150 Lightning，或是 Tesla Cybertruck，都未能完全激發消費者的購車動力。Ram 執行長 Tim Kuniskis 曾表示，品牌在電動化轉型上擁有「時間的奢侈」，可以根據市場反應調整腳步，如今的轉向正是這種策略的體現。

雖然純電版本計畫喊停，但隨著 Ram 1500 REV 轉為增程式電動車，品牌仍保有在電動化皮卡市場競爭的席位。只是最終性能、續航以及上市時程是否能如計劃實現，仍有待觀察。對於美國皮卡愛好者而言，這場戲碼或許才剛要開始。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

