「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

▲因應對美關稅，TOYOTA將調整產線新布局，於美生產RAV4、Land Cruiser電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

為了應對美國川普關稅帶來的衝擊，國外有消息爆料，TOYOTA打算在美國肯塔基州工廠生產兩款全新電動休旅，而且還不是陌生名字，而是大家耳熟能詳的 Land Cruiser與RAV4，都即將在美國量產EV電動版！

▲RAV4、Land Cruiser也將推出電動版布局新能源戰場。

關於Land Cruiser EV已經盛傳已久，會延伸 2023 年的 Land Cruiser Se 概念車，主打三排七人座、家庭取向，走的就是大空間電動休旅路線。

至於RAV4將配合能源、產線調整策略布局，RAV4作為全球最暢銷的休旅車，將換上電動馬達、電池朝新能源市場邁進，並同樣具有三排七人座空間，而且有望以RAV4 EV來命名，換句話說，Land Cruiser EV、RAV4 EV這兩台車的名字聽起來就比 bZ4X 更容易能有記憶點與連結感。

▲Lexus TX、TOYOTA Grand Highlander美國專屬車則會繼續加大產能，畢竟這兩輛休旅現在在美國賣得可是嚇嚇叫。

為了騰出產能，豐田計畫把下一代Lexus ES生產線撤回日本，肯塔基州就專心做這兩款電動休旅。另一邊，Lexus TX會繼續在印第安納州生產，TOYOTA Grand Highlander 的產量也會再增加，這也是為了現在的關稅戰布局作出新的調整。