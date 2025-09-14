ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

圖文／7Car 小七車觀點

在德國慕尼黑車展接近尾聲之際，Hyundai 依舊帶來驚喜，正式亮相名為 Concept Three 的純電動概念車，並確認將於 2026 年量產，量產版本預計命名為 Ioniq 3，外型將與概念車高度相似。這款車定位於歐洲市場的緊湊型純電掀背車，車長 4,288 mm，對手直指 Volkswagen 即將推出的 ID. Golf。

Concept Three 的外觀設計展現出跑車化風格，車頭低伏、車頂線條傾斜，整體姿態顯得更為動感。Hyundai 以「Aero Hatch」定義這款車，透過鋼材交錯線條所營造的張力，結合垂直後擋風玻璃，達到性能與實用性的平衡。車尾設計同樣大膽，具備透明尾翼、擴散器以及寬體輪拱，未來不排除成為 N 性能版的設計基礎。

雖然量產車型將會取消鷗翼式後車門，且整體外觀會稍微收斂，但 Hyundai 設計中心主管 Simon Loasby 表示，許多細節仍會延續，例如 Parametric Pixel 像素化燈組，這次導入漸層排列的光源配置，讓上方燈點更為明亮，強化品牌辨識度。

車室內裝則大幅突破既有設計，取消傳統大型觸控螢幕，改以模組化「小工具」概念，讓駕駛者依需求裝設於中控台。座椅採用膠囊式設計，並以永續材質包覆，而中控台特殊把手造型則成為另一大視覺焦點。

Hyundai 尚未公布技術細節，但外界推測 Ioniq 3 將與 Kia EV4 共用基礎架構，意味著可能採用 400V 電力系統，並提供單馬達與雙馬達版本。電池方面預期會有兩種容量選擇，最高續航里程上看 628 km，成為品牌在緊湊電動車級距的全新主力。

隨著 Ioniq 家族持續擴展，Ioniq 3 的加入將補齊 Hyundai 在電動車市場的產品線，從中大型 SUV 到入門級掀背車，逐步形成完整陣容，也預示著電動車設計語言將進一步向年輕化與個性化靠攏。

這次 Concept Three 的登場，不僅展示 Hyundai 對電動化的企圖心，也讓外界看見品牌持續挑戰傳統掀背市場的決心。量產後的 Ioniq 3，勢必成為歐洲市場上其他歐系品牌的重要競爭對手。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Ioniq3ConceptThree電動車汽車新車掀背車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

推薦閱讀

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

最新文章

向 1990 年代致敬，Nissan 推出 Z Heritage Edition2025-09-14

Hyundai最新電動掀背車概念亮相2025-09-14

台灣福特野馬電動休旅完售下架2025-09-13

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告2025-09-13

Skoda入門電動休旅車Epiq概念亮相2025-09-13

Aston Martin推敞篷60周年紀念版2025-09-13

Suzuki Vitara2度小改款台灣官網上線2025-09-13

現代「Tucson L客車版」預售　2025-09-12

TOYOTA暴力鴨GR Yaris空力套件2025-09-12

台灣KIA Carnival新增極致8人座2025-09-12

熱門文章

福特「全新休旅」取代停產Focus2025-09-12

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告2025-09-13

Hyundai最新電動掀背車概念亮相2025-09-14

向 1990 年代致敬，Nissan 推出 Z Heritage Edition2025-09-14

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

台灣新年式Lexus ES官網上架2025-09-12

台灣KIA Carnival新增極致8人座2025-09-12

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

現代「Tucson L客車版」預售　2025-09-12

相關新聞

台灣福特「野馬電動休旅」完售下架　暫無新年式導入計劃！

台灣福特「野馬電動休旅」完售下架　暫無新年式導入計劃！

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

讀者迴響

熱門文章

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

Nissan「Z系列跑車復古版」亮相！身披東瀛戰神經典紫色致敬90年代

Nissan「Z系列跑車復古版」亮相！身披東瀛戰神經典紫色致敬90年代

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366