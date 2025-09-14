Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

圖文／7Car 小七車觀點

在德國慕尼黑車展接近尾聲之際，Hyundai 依舊帶來驚喜，正式亮相名為 Concept Three 的純電動概念車，並確認將於 2026 年量產，量產版本預計命名為 Ioniq 3，外型將與概念車高度相似。這款車定位於歐洲市場的緊湊型純電掀背車，車長 4,288 mm，對手直指 Volkswagen 即將推出的 ID. Golf。

Concept Three 的外觀設計展現出跑車化風格，車頭低伏、車頂線條傾斜，整體姿態顯得更為動感。Hyundai 以「Aero Hatch」定義這款車，透過鋼材交錯線條所營造的張力，結合垂直後擋風玻璃，達到性能與實用性的平衡。車尾設計同樣大膽，具備透明尾翼、擴散器以及寬體輪拱，未來不排除成為 N 性能版的設計基礎。

雖然量產車型將會取消鷗翼式後車門，且整體外觀會稍微收斂，但 Hyundai 設計中心主管 Simon Loasby 表示，許多細節仍會延續，例如 Parametric Pixel 像素化燈組，這次導入漸層排列的光源配置，讓上方燈點更為明亮，強化品牌辨識度。

車室內裝則大幅突破既有設計，取消傳統大型觸控螢幕，改以模組化「小工具」概念，讓駕駛者依需求裝設於中控台。座椅採用膠囊式設計，並以永續材質包覆，而中控台特殊把手造型則成為另一大視覺焦點。

Hyundai 尚未公布技術細節，但外界推測 Ioniq 3 將與 Kia EV4 共用基礎架構，意味著可能採用 400V 電力系統，並提供單馬達與雙馬達版本。電池方面預期會有兩種容量選擇，最高續航里程上看 628 km，成為品牌在緊湊電動車級距的全新主力。

隨著 Ioniq 家族持續擴展，Ioniq 3 的加入將補齊 Hyundai 在電動車市場的產品線，從中大型 SUV 到入門級掀背車，逐步形成完整陣容，也預示著電動車設計語言將進一步向年輕化與個性化靠攏。

這次 Concept Three 的登場，不僅展示 Hyundai 對電動化的企圖心，也讓外界看見品牌持續挑戰傳統掀背市場的決心。量產後的 Ioniq 3，勢必成為歐洲市場上其他歐系品牌的重要競爭對手。