Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 Volante 車系問世六十週年，Aston Martin 旗下客製化部門「Q by Aston Martin」特別打造兩款限量紀念車型：DB12 Volante 與 Vanquish Volante。這兩款新車各自僅限量生產 60 輛，以極致工藝與專屬設計，向品牌超過一甲子的敞篷跑車傳統致敬。新車預計將於 2025 年第四季開始交付。

致敬經典敞篷工藝　Aston Martin Q 推出 Volante 六十週年紀念版

外觀上，兩款六十週年紀念版採用專屬 Q Pentland Green 車色與 Q Westminster Green 軟頂篷設計，並以陽極青銅色細節點綴，包括品牌標誌性格柵、21 吋專屬輪圈及側面導流飾板。車側更飾有「Q by Aston Martin」徽章，彰顯其獨特限量身份。

內裝融合三色皮革鋪陳，包括 Centenary Saddle Tan、象牙白及編織皮革，搭配深色開放毛孔胡桃木飾板、青銅金屬飾件，以及繡有「60th Anniversary」字樣的專屬座椅與雕刻飾板，營造出兼具豪華與運動感的座艙氛圍。

性能方面，Vanquish Volante 搭載 5.2 升 V12 雙渦輪增壓引擎，可輸出最大 835PS 馬力與 1000Nm 扭矩，極速高達 214 mph，0–60 mph 加速僅需 3.4 秒，成為品牌有史以來最強勁的量產敞篷車型。DB12 Volante 則配備 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，提供 680PS 馬力與 800Nm 扭矩，極速為 202 mph，0–60 mph 加速也只需 3.6 秒，強調豪華長途旅行與高性能駕駛的完美結合。

Aston Martin 此次以極致工藝與限量身份，將 Volante 六十年的敞篷精神凝煉於這兩款紀念之作中，不僅是對輝煌過往的致敬，更是對頂級客製化未來的展望。對於追求極致個性與傳承意義的收藏家而言，這無疑是一次不容錯過的珍藏機會。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

