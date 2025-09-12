9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

▲KIA台灣森那美起亞預告Carnival 極致8人座車型將在9／25上市 。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼新年式Carnival漲價後（報導請點此），KIA台灣森那美起亞今（12）日也發出媒體邀約，將於9／25發表「Carnival極致8人座」車型，這也是去年12月發表第4代小改款車型後，重新增添8人座版本，提供消費者更多選擇。

現行款Carnival採單一7人座配置，共有Trendy、Apex、Signature三車型，售價則分別為167.9萬、187.8萬、208.9萬。此次新增的8人座版本，預料定價將落在Trendy（167.9萬）與Apex（187.8萬）車型之間，並同樣維持豐富標配內容，滿足有多人乘坐需求的買家。

▲預料8人座定價將落在現行款Trendy（167.9萬）與Apex（187.8萬）車型之間。



配備上，KIA Carnival具有12.3吋中控螢幕、Level 2輔助系統、18吋輪圈等，動力則採單一2.2升柴油引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力。

另外，除了新增Carnival 8人座車型外，全新KIA台北旗艦店也將於9／25開幕，新據點除了具有品牌最新CI識別，匯聚乘用車／商用車展示、服務廠、EV電動車維修中心外，也將是全台首間KIA Select原廠精選中古車服務據點。

▲KIA台北旗艦店將是品牌首間KIA Select原廠精選中古車服務據點。（圖／翻攝自KIA）