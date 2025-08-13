ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA新年式Carnival上市，全車系編成、配備不變，售價則調漲3萬，使入手門檻自167.9萬起 。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年12月發表第4代小改款Carnival後，KIA台灣森那美起亞近日也推出2026年式車型，同樣維持Trendy、Apex、Signature 3款車型，不過全車系售價調漲3萬元，使售價分別來到167.9萬、187.8萬、208.9萬元。

2026年式KIA Carnival（調漲3萬）
Trendy：167.9萬
Apex：187.8萬
Signature：208.9萬

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival是市場為數不多的正7人座MPV，小改款車型也取消先前8人座，全數為7人座車型。

此次新年式Carnival配備不變，同樣採7人座設定，唯頂規Signature車型可選配Premium Plus套件（選配價29萬元），該套件包括第2排Ottoman獨立座椅（通風、加熱、電調、腿撐）、BOSE音響（12具揚聲器）、電動雙景天窗、抬頭顯示器、車內電子數位後視鏡、真皮座椅、LED前霧燈等。

KIA Carnival標配LED頭燈、12.3吋中控螢幕、DriveWise駕駛輔助系統、18吋輪圈、8氣囊等，動力皆採2.2升4缸柴油引擎、8速手自排變速箱，採前輪驅動，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲頂規Signature車型可選配Premium Plus套件（選配價29萬元），該套件包括第2排Ottoman獨立座椅（通風、加熱、電調、腿撐）、BOSE音響（12具揚聲器）等。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPVKIA起亞森那美CarnivalTrendyApexSignature柴油7人座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

最新文章

台灣Peugeot召修408、3008、50082025-08-13

台灣KIA正7人座MPV新年式漲價2025-08-13

台灣「Lexus NX新年式」官網上架2025-08-13

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

飛雅特皮卡車小改款內外全面升級2025-08-13

道奇美式肌肉車Charger陣容曝光2025-08-12

銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」2025-08-12

TOYOTA GR Corolla新年式升級2025-08-12

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

台灣「Lexus NX新年式」官網上架2025-08-13

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷2025-08-12

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

飛雅特皮卡車小改款內外全面升級2025-08-13

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

相關新聞

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

MG將推「70萬入門小跨界」！定位比MG4更入門便宜有望明年見

MG將推「70萬入門小跨界」！定位比MG4更入門便宜有望明年見

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366