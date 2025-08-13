台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

▲KIA新年式Carnival上市，全車系編成、配備不變，售價則調漲3萬，使入手門檻自167.9萬起 。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼去年12月發表第4代小改款Carnival後，KIA台灣森那美起亞近日也推出2026年式車型，同樣維持Trendy、Apex、Signature 3款車型，不過全車系售價調漲3萬元，使售價分別來到167.9萬、187.8萬、208.9萬元。

2026年式KIA Carnival（調漲3萬）

Trendy：167.9萬

Apex：187.8萬

Signature：208.9萬

▲KIA Carnival是市場為數不多的正7人座MPV，小改款車型也取消先前8人座，全數為7人座車型。

此次新年式Carnival配備不變，同樣採7人座設定，唯頂規Signature車型可選配Premium Plus套件（選配價29萬元），該套件包括第2排Ottoman獨立座椅（通風、加熱、電調、腿撐）、BOSE音響（12具揚聲器）、電動雙景天窗、抬頭顯示器、車內電子數位後視鏡、真皮座椅、LED前霧燈等。

KIA Carnival標配LED頭燈、12.3吋中控螢幕、DriveWise駕駛輔助系統、18吋輪圈、8氣囊等，動力皆採2.2升4缸柴油引擎、8速手自排變速箱，採前輪驅動，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力。

▲頂規Signature車型可選配Premium Plus套件（選配價29萬元），該套件包括第2排Ottoman獨立座椅（通風、加熱、電調、腿撐）、BOSE音響（12具揚聲器）等。