飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

在南美市場熱銷多年的 Fiat Toro 皮卡，邁入車系誕生第十年。該車自 2015 年推出以來，在巴西市場累計生產超過 60 萬輛，2021 年曾進行首次改款，如今再度透過外觀、內裝與配備的升級延續產品生命週期。

車頭採用分離式 LED 頭燈與垂直鍍鉻飾條搭配大型進氣格柵，造型更為銳利且富侵略性，氣勢與 Maserati SUV 有幾分相似。不過，下方未烤漆的防刮材質與方正的保桿造型，依然保留實用皮卡的粗獷氛圍。車側線條延續現行款，但新增 17 吋與 18 吋鋁圈的選擇，車尾維持對開式尾門並換上全新 LED 尾燈組，高階版本配備全新運動型防滾架。由於前後保桿重新設計，車長來到 4,954mm。

內裝部分導入全新飾板與座椅材質，並新增電子手煞車。7 吋數位儀表換上全新顯示介面，搭配依車型等級提供的 7 吋、8.4 吋或 10.1 吋中控螢幕。旗艦 Toro Ranch 車型更採用棕色真皮座椅與木紋飾板，質感明顯提升。

動力維持多元選擇，基礎架構沿用 Small Wide 4×4 LWB 平台，與 Jeep Compass、Commander 及 Alfa Romeo Tonale 等車款共用。入門版本搭載 1.3 升渦輪增壓汽油/乙醇引擎，最大輸出 176 匹馬力與 270 牛米扭力，採前輪驅動；高階柴油版本搭載 2.2 升渦輪增壓引擎，擁有 200 匹馬力與 450 牛米扭力，搭配四輪驅動系統，載重能力達 1,000 公斤並可拖曳 400 公斤。

新款 Fiat Toro 已在巴西市場開放預訂，入門 Endurance 車型售價 R$159,490（約新台幣 94 萬元），頂規 Ranch 車型售價 R$228,490（約新台幣 134 萬元）。此車將持續專供南美市場，至於同平台的 Ram 1000 是否會跟進升級，目前仍未有消息。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Fiat飛雅特Toro皮卡車貨車汽車新車商用車小改款

