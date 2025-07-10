398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

▲德國歐馬引進Sunlight T58入門級C型自走露營車，建議售價398萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

德國歐馬在去（2024）年首度將Sunlight自走式露營車原裝進口至台灣市場後，今（10）日再宣布，在露營車領域深耕多年的彼德國際正式成為Sunlight桃竹苗授權經銷商，並在現場帶來最新入門級C型露營車T58，以398萬的定價與靈活身形，滿足國內市場玩家的各種需求。

位於桃園市蘆竹區的彼德國際過去專注在露營拖車領域，提供實車展售、接單引進、零件販售、維修保養、美容洗車與領牌和代辦曳引認證等，此次成為Sunlight經銷商，將為桃竹苗與北部車友提供服務；另外東宸欣業與非凡汽車，也分別成為桃竹苗區與北北基區的授權維修廠，德國歐馬表示將會在2025年底至2026年初，完成全台經銷與售後網絡的建置。

此次導入的新車T58，德國歐馬將其定義為「最靈活的胖子」，主要是因為其車長與軸距分別僅有5,940mm與3,450mm，預估迴轉半徑約為5.6公尺，穿梭起來相對輕鬆容易，更重要的是，其車寬高達2,320mm，透過寬體設計創造舒適的起居空間，底盤則選用Citroen雪鐵龍Jumper底盤，與FIAT飛雅特Ducato及Peugeot Boxer為相同平台，動力為2.2升柴油渦輪引擎，可輸出140匹馬力，與其搭配的是8速自排變速箱。

在空間配置上，T58行駛中可合法乘坐4人，雙前座具備360度旋轉機能，中段空間左側為具備乾濕分離機能的一體成型衛浴，右側為200cmx130cm的雙人床，若有需要還可將桌面收起後選配第3人睡眠套件，廚房則有雙口爐與水槽，還有78公升冷藏與11公升的冷凍冰箱，收納部分除了有衣櫥與上方的多功能置物艙，車尾也設有能收納自行車的大型儲物空間，最後輔以電動上下車踏板，讓車宿體驗更加舒適。