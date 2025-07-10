「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

▲大發「輕型MPV」Move公布訂單成績，上市1個月內接單破3萬張，超過原廠月銷量5倍之多。（圖／翻攝自Daihatsu，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA集團旗下大發（Daihatsu）在發表「新一代輕型MPV」Move後，在上市一個月內接單就爆量3萬張，遠超過原廠月銷量目標6,000輛的5倍之多，其中一項配備也讓Move獲得市場青睞！

大發Move共有L、X、G、RS 4車型等級，除了RS車型為渦輪引擎外，前3者皆為自然進氣，皆搭載660c.c. 3缸動力、CVT變速箱、前驅或4驅選擇。其中自然進氣車型售價自1,358,500日圓-1,842,500日圓（折合新台幣約27.1-36.8萬） 不等，RS渦輪車型則是1,897,500日圓至2,024,000日圓（折合新台幣約37.9-40.4萬）。

▲大發表示，最受歡迎的是G自然進氣頂規、RS渦輪2車型，其中全車系標配的電動側滑門最受買家青睞。



而讓Move一個月內銷量破3萬張訂單，主要為該車具有亮眼外型、電動側滑門與親民價格。其中電動側滑門更是全車系標配，對出入狹窄車位便利、提升日常實用性，加上Move具有靈活收納空間、前座仰躺功能，吸引不少買家青睞。

大發也公布Move的訂單分佈，最受歡迎的是G、RS兩車型，年齡層涵蓋分布，以年輕家庭居多，至於最受歡迎的車色則依序為珍珠白、金屬雲母黑、金屬灰。