ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

▲保時捷Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷推出Cayenne Black Edition黑化特仕版，台灣保時捷也同步上架，共4車型自479萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）於英國古德伍德速度嘉年華推出具有黑色專屬元素的Cayenne Black Edition特仕車型，並提供SUV與跑旅版本，台灣保時捷也同步接單，共導入4款車型，入手價自479萬起，目前已於台灣保時捷官網上架。

Cayenne Black Edition黑化特仕版台灣售價
Cayenne Black Edition：479萬起（較常規車型貴60萬）
Cayenne E-Hybrid Black Edition：538萬起（較常規車型貴58萬）
Cayenne Coupe Black Edition：491萬起（較常規車型貴48萬）
Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition ：558萬起（較常規車型貴49萬）

▲保時捷Cayenne Black Edition 。（圖／翻攝自台灣保時捷官網）

▲保時捷Cayenne Black Edition 。（圖／翻攝自台灣保時捷官網）

▲台灣保時捷官網也已上架Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自台灣保時捷官網）

此次推出的Cayenne Black Edition黑化特仕版內外觀都融入黑色細節，包括SportDesign造型前保桿、外觀套件、車外後視鏡、Porsche字樣銘牌等都進行高亮黑處理，內裝則採黑色髮絲紋鋁合金內飾板鋪陳。

▲保時捷Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲Cayenne Black Edition也增添標配項目，包括21吋RS Spyder Design輪圈，雙前座14向電動調整舒適座椅（含記憶套件）等。

除了內外觀黑化處理外，保時捷也針對Cayenne Black Edition增添標配內容，包括變換車道輔助系統、21吋RS Spyder Design輪圈，輪圈中心孔蓋鑲嵌全彩保時捷盾型徽飾、燻黑高解析度LED矩陣式頭燈系統、Porsche字樣LED車門投影燈、雙前座14向電動調整舒適座椅（含記憶套件）、保時捷盾型徽飾頭枕印記、BOSE環繞音響系統、儲物空間套件與黑色柔感真皮內裝等。

▲保時捷Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲Cayenne Black Edition座艙部分也標配保時捷盾型徽飾頭枕印記、BOSE環繞音響系統、儲物空間套件與黑色柔感真皮內裝等。

另外，Cayenne Black Edition特仕版除了黑色外也提供多樣車色選擇，包括金屬石英灰（Quartzite Grey Metallic）、金屬釩灰（Vanadium Grey Metallic）、金屬白雲石銀色（Dolomite Silver Metallic）、金屬卡拉拉白（Carrara White Metallic）等。

售價方面，Cayenne Black Edition較一般車型多了60萬、E-Hybrid Black Edition則比常規車型貴了58萬， Coupe跑旅車型則分別貴了48萬、49萬，但也具有更多標配內容。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅保時捷PorscheCayenne凱燕BlackEdition標配升級跑旅E-Hybrid

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

最新文章

馬自達第3代大改款CX-5發表2025-07-10

保時捷Cayenne黑化特仕版開賣2025-07-10

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

凱旋Scrambler復古越野重機發表2025-07-10

速霸陸Impreza日規新年式發表2025-07-10

288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了2025-07-10

「Nissan全新N7電動車」成銷量救世主2025-07-10

小米第3款「全新電動車7人座」現身測試2025-07-10

TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級2025-07-10

Aston Martin最強Vantage S登場2025-07-10

熱門文章

台灣首款油電動力125機車開賣2025-07-09

288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了2025-07-10

三菱「跨界7人座MPV」整容換新更霸氣2025-07-09

台灣「福斯Tiguan 7人座」降價最多41萬2025-07-09

Hyundai入門7人座MPV小改款預告2025-07-09

TOYOTA Yaris「超豪華小車直逼LEXUS」2025-07-07

Mazda「全新轎跑房車」歐洲賣太貴引爆討論2025-07-09

台灣OPEL COMBO正式上市2025-07-09

保時捷上半年「最暢銷車型」換人2025-07-09

TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級2025-07-10

相關新聞

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

凱旋「Scrambler復古越野重機」新年式！鋼絲框、鳥嘴土除超有型

凱旋「Scrambler復古越野重機」新年式！鋼絲框、鳥嘴土除超有型

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

速霸陸Impreza日規新年式發表！輔助系統標配升級、新增亮眼車色

速霸陸Impreza日規新年式發表！輔助系統標配升級、新增亮眼車色

折合新台幣約40萬！TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級　今年印度開賣

折合新台幣約40萬！TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級　今年印度開賣

讀者迴響

熱門文章

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了　搭載2.8升柴油＋四驅

288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了　搭載2.8升柴油＋四驅

三菱「跨界7人座MPV」整容換新更霸氣！台灣有望國產化明年導入

三菱「跨界7人座MPV」整容換新更霸氣！台灣有望國產化明年導入

台灣「福斯Tiguan 7人座」全車系降價最多41萬！全新車款有望來補位

台灣「福斯Tiguan 7人座」全車系降價最多41萬！全新車款有望來補位

Hyundai「入門7人座MPV」小改款預告！新世代造型、延續1.5升動力

Hyundai「入門7人座MPV」小改款預告！新世代造型、延續1.5升動力

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

Mazda「全新轎跑房車」歐洲賣太貴引爆討論！網酸：不如買特斯拉更便宜

Mazda「全新轎跑房車」歐洲賣太貴引爆討論！網酸：不如買特斯拉更便宜

126.9萬起！台灣OPEL COMBO上市　「德系長軸MPV」5人、7人座都有

126.9萬起！台灣OPEL COMBO上市　「德系長軸MPV」5人、7人座都有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366