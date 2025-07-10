479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

▲保時捷推出Cayenne Black Edition黑化特仕版，台灣保時捷也同步上架，共4車型自479萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）於英國古德伍德速度嘉年華推出具有黑色專屬元素的Cayenne Black Edition特仕車型，並提供SUV與跑旅版本，台灣保時捷也同步接單，共導入4款車型，入手價自479萬起，目前已於台灣保時捷官網上架。

Cayenne Black Edition黑化特仕版台灣售價

Cayenne Black Edition：479萬起（較常規車型貴60萬）

Cayenne E-Hybrid Black Edition：538萬起（較常規車型貴58萬）

Cayenne Coupe Black Edition：491萬起（較常規車型貴48萬）

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition ：558萬起（較常規車型貴49萬）

▲台灣保時捷官網也已上架Cayenne Black Edition。（圖／翻攝自台灣保時捷官網）

此次推出的Cayenne Black Edition黑化特仕版內外觀都融入黑色細節，包括SportDesign造型前保桿、外觀套件、車外後視鏡、Porsche字樣銘牌等都進行高亮黑處理，內裝則採黑色髮絲紋鋁合金內飾板鋪陳。

▲Cayenne Black Edition也增添標配項目，包括21吋RS Spyder Design輪圈，雙前座14向電動調整舒適座椅（含記憶套件）等。



除了內外觀黑化處理外，保時捷也針對Cayenne Black Edition增添標配內容，包括變換車道輔助系統、21吋RS Spyder Design輪圈，輪圈中心孔蓋鑲嵌全彩保時捷盾型徽飾、燻黑高解析度LED矩陣式頭燈系統、Porsche字樣LED車門投影燈、雙前座14向電動調整舒適座椅（含記憶套件）、保時捷盾型徽飾頭枕印記、BOSE環繞音響系統、儲物空間套件與黑色柔感真皮內裝等。

▲Cayenne Black Edition座艙部分也標配保時捷盾型徽飾頭枕印記、BOSE環繞音響系統、儲物空間套件與黑色柔感真皮內裝等。



另外，Cayenne Black Edition特仕版除了黑色外也提供多樣車色選擇，包括金屬石英灰（Quartzite Grey Metallic）、金屬釩灰（Vanadium Grey Metallic）、金屬白雲石銀色（Dolomite Silver Metallic）、金屬卡拉拉白（Carrara White Metallic）等。

售價方面，Cayenne Black Edition較一般車型多了60萬、E-Hybrid Black Edition則比常規車型貴了58萬， Coupe跑旅車型則分別貴了48萬、49萬，但也具有更多標配內容。