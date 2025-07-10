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速霸陸Impreza日規新年式發表！輔助系統標配升級、新增亮眼車色

▲日規速霸陸Impreza新年式。（圖／翻攝自Subaru日本官網）

▲日本速霸陸推出新年式Impreza，除了增添新色、推出2款特仕版外，也全面標配升級多項駕駛輔助功能。（圖／翻攝自Subaru日本官網，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）針對Impreza推出新年式車型，其中除了增添檸檬珍珠黃車色外，也在駕駛輔助系統功能上升級，並推出ST Style Edition與ST-H Style Edition 2款特仕版，帶來更多運動氛圍。

日規新年式Impreza新增「檸檬珍珠黃」車色，並在EyeSight駕駛輔助系統方面，全面標配升級緊急預碰撞轉向系統、Subaru後方車輛偵測預警輔助系統、緊急車道維持輔助系統。

▲日規速霸陸Impreza新年式。（圖／翻攝自Subaru日本官網）

▲日規新年式Impreza也強化駕駛監控系統與駕駛異常應對系統的連結，當系統偵測駕駛長時間不集中，系統可透過煞車震動警示，並提前打亮雙黃燈、減慢車速。

另外新年式Impreza也強化駕駛異常應對系統與駕駛狀態監控系統的功能，若系統偵測駕駛長時間視線不集中、或長時間打瞌睡，系統將啟動駕駛異常應對功能，並新增車輛滑行與煞車震動提醒駕駛。當駕駛異常應對系統啟動時，車輛將提前亮起雙黃燈並開始減速。

至於日規新增的2款Impreza特仕車分別以ST、ST-H車型為基礎，內外觀以黑色為主、並在座椅、方向盤處採紅色縫線，帶來更多運動化視覺。

▲日規速霸陸Impreza新年式。（圖／翻攝自Subaru日本官網）

▲日規速霸陸Impreza新年式。（圖／翻攝自Subaru日本官網）

▲日規速霸陸Impreza新年式。（圖／翻攝自Subaru日本官網）

▲2款特仕車以內外觀黑化處理為處，並在內裝增添紅色縫線。

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