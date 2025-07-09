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賓利「最新概念電動房車EXP 15」亮相！預告未來走向最快2026量產

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley Motors 於全新設計中心正式亮相全新概念車 EXP 15，藉由融合經典與現代設計語彙，展現品牌對純電豪華房車未來的想像。這款全尺寸外觀模型與虛擬實境內裝的結合，儘管並非為量產而設計，仍透露出品牌首款純電量產車將於 2026 年發表的設計線索。

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

EXP 15 的靈感源自 1930 年代傳奇的 Bentley Speed Six「Blue Train」三座車型，承襲經典直立水箱護罩、修長引擎蓋與後移座艙等比例，同時透過現代燈光科技與主動空力設計，為外觀增添未來感。車身側面展現肌肉感的後輪拱造型，呼應品牌一貫的「休憩猛獸」設計原則，而尾部則以大型簡潔面板結合菱格紋尾燈，詮釋現代工藝。

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

內裝部分，EXP 15 採用少見的三座配置：駕駛席單獨設置於左側，右側則配置雙開對開門與可旋轉乘客座椅，方便上下車並兼顧儀式感。乘客座椅更可依需求前後滑移或傾斜，創造寬敞腿部空間與舒適度。同時，車艙內設有靈活收納空間，可放置隨身行李或寵物，而尾廂打開後還能變身為野餐派對專用的高級座位與冷藏設備。

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

Bentley 在 EXP 15 的設計中持續深化對英國傳統工藝的尊重，例如選用擁有 250 年歷史的 Fox Brothers 羊毛面料，以及 Gainsborough 絲綢，並與 3D 列印鈦金屬等新材料搭配，達到輕量化與細膩質感的平衡。內裝設計融合實體按鍵與可隱藏的數位顯示介面，像是能依需求切換顯示或隱藏的全寬數位儀表板，以及結合機械結構與數位科技的「Mechanical Marvel」裝置，賦予科技與工藝並存的駕乘體驗。

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

作為一款設計願景概念車，EXP 15 並未公開詳細技術數據，但已確立純電四輪驅動系統與長續航、快速充電的目標，以滿足 Bentley 客戶對性能與便利的期待。雖然外觀靈感來自 1930 年代經典車型，但 EXP 15 並非復古作品，而是向未來邁進的設計探索，透過嶄新的比例、材質與科技，勾勒 21 世紀豪華純電 Grand Tourer 的全新樣貌。

預告純電未來設計方向　Bentley EXP 15 概念車亮相

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關鍵字：Bentley賓利EXP15電動概念車純電汽車新車

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