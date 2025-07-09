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126.9萬起！台灣OPEL COMBO上市　「德系長軸MPV」5人、7人座都有

▲OPEL COMBO。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL總代理歐吉汽車今（9）日發表COMBO，共有5人座、7人座雙車型，售價126.9萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼6月展開預售後，OPEL台灣總代理歐吉汽車今（9）日正式發表「全新德製MPV」OPEL COMBO，新車共有Life 5人座、Life Premium 7人座2種車型，皆採單一長軸版本，售價分別為126.9萬、133.9萬，其中7人座比預售價調降6萬，總代理歐吉也針對COMBO加贈5年／15萬公里延長保固。

OPEL COMBO
 Life 5人座：126.9萬
Life Premium 7人座：133.9萬（比預售降6萬）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲總代理歐吉汽車也針對COMBO加贈5年或15萬公里延長保固。

新OPEL COMBO與同集團雪鐵龍Berlingo為雙生車，車格尺碼4,760mm x 1,848mm x 1,818mm，軸距2,975mm，此番導入皆為長軸版本。

新COMBO也是同級唯一標配Intelli-Lux LED矩陣頭燈，並在前後保桿採車身同色烤漆、車身2側採防護板，同時車頭也維持品牌特色Vizor閃電風鏡、車尾配有Vizor Design Language尾翼，全車系也標配Level 2駕駛輔助等級，輪圈自16吋起，並皆採雙側手動滑門，是台灣市場少數德系MPV。

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL COMBO為同級唯一標配Intelli-Lux LED矩陣頭燈，另外也具有後擋風玻璃獨立開啟功能，後廂空間最大可達4,000L。

座艙部分則為10吋數位儀表、10吋中控螢幕，並標配e Toggle電子線傳排檔、換檔撥片、EPB電子手煞車、後座出風口，雙前座座椅為手動調整、第2排皆為3張獨立座椅，另外也具備手機無線Apple Carplay/Android Auto功能、後擋風玻璃獨立開啟功能，最大後廂空間可達4,000L。

動力上，COMBO採單一1.5升4缸柴油引擎、8速手自排變速箱，最大馬力達130匹／30.6公斤米扭力，平均油耗約19.7km／L。

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣OPEL COMBO上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL COMBO採雙10吋數位儀表、中控螢幕，第2排皆為3張獨立座椅，搭載1.5升4缸柴油渦輪引擎，具130匹／30.6公斤米扭力。

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關鍵字：汽車MPVOPELCOMBO7人座5人座德系柴油進口雪鐵龍Berlingo空間長軸歐吉

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