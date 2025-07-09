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AC Cars「最強復古跑車」亮相！限量25台、1025匹馬力搭配大尾翼

▲AC GT Supersport。（圖／翻攝自AC Cars）

▲AC Cars於美國推出AC GT Supersport，該車也是品牌最強悍車型，在升級V8引擎後可使最大馬力來到1,025匹。（圖／翻攝自AC Cars，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國百年獨立車廠AC Cars不久前才登台，近日原廠更預告將推出AC GT Supersport，該車融合了Cobra眼鏡蛇跑車的設計，並具有最強悍的動力輸出，可惜僅限美國市場獨享，限量25台，售價高達55萬美元起（折合新台幣約1,604萬）。

AC GT Supersport以Cobra車型為基礎，並為其首次配備大型固定式尾翼，提升下壓力，同時還有獨特的側裙、加大水箱護罩造型，在視覺上也更具侵略感。

▲AC GT Supersport。（圖／翻攝自AC Cars）

▲AC GT Supersport以Cobra跑車為基礎，並加大水箱護罩、具有專屬側裙及大型固定式尾翼。

原廠也釋出AC GT Supersport的部分技術規格，並提到買家可自行升級V8引擎，可使最大馬力來到1,025匹，另外也能選配一系列空氣力學套件，讓這款跑車具有更強悍的操控表現。

AC Cars總裁David Conza表示，AC GT Supersport在與美國分公司合作下，推出的最強大車型，儘管在設計上進行全面革新，但仍傳承品牌血統，新車也預計在2027年交車。

▲AC GT Supersport。（圖／翻攝自AC Cars）

▲AC GT Supersport售價自55萬美元起（折合新台幣約1,604萬），僅在美國販售限量25台。

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