7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

▲7月購車優惠出爐，和泰針對熱門車款推出Sony音響組優惠，並提供高額0利率分期專案。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

7月購車優惠開跑，TOYOTA和泰入主指定車款就送Sony BRAVIA Theatre天空聲道劇院，福特、MG也紛紛延長、加碼優惠，像是送6萬元好禮、加碼丙式險、延長保固等，同時夏季健檢、輪胎優惠也紛紛展開，想趁暑假出遊前保養愛車可別錯過。

Aeon

宏佳騰機車7月祭出重磅購車優惠，即日起至7月31日，入主雙重標準STR 300最高現折1萬5千元、究極勁化STR 250最高現折1萬元，另享信用卡／無卡分期0利率方案。另外，智慧電車白牌全車系享萬元購車金、再送品牌風格安全帽，Ai-2 Gather免費升級專屬機能貨架、搭配信用卡最高30期或無卡分期最高36期0利率，日付最低60元起。

宏佳騰也將在2025國際重型機車展上推出展場限定方案，凡現場購買3D-350R級可以現行優惠再加碼折扣、大方現折5萬元。

▲宏佳騰7月購車優惠一覽。



Ford

福特六和7月推出心動「大方配」購車優惠，7月底前到全台展示中心試駕全車系即贈加油金、揪好友試乘再抽黃金車牌鑰匙圈。另外，7月還加碼Kuga優惠方案，全車系舊換新86.9萬起、1.5T車型不僅大方送6萬元好禮，入主1.5T Active車型再加碼丙式車體險及5年不限里程原廠保固，優惠總價值近9萬元。

▲福特Kuga全車系舊換新86.9萬起、Focus舊換新75.9萬起。



新年式Focus也提供舊換新75.9萬起，全車系大方送3萬元配件金、再享5年不限里程保固；New Ford Ranger全新25年式Wildtrak FRS Edition則提供百萬0利率購車優惠及5年不限里程原廠保固，再加贈1萬元購車金及3萬元配件金；New Ford Tourneo Connect福特旅玩家全新25年式亦提供高額0利率購車優惠及5年不限里程原廠保固。

▲福特7月購車優惠一覽。



HINO

HINO總代理和泰延續「HINO汰舊換新 永續專案」購車優惠，即日起至8月底止，凡汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 500系貨車，即享NT$20萬元購車金優惠；若購買HINO 700系貨車，即享NT$30萬元購車金回饋。

▲活動期間汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 500系貨車，即享NT$20萬元購車金優惠。



Mazda

台灣馬自達即日起至8／31止推出「MAZDA 安心．守護」夏季空調系統免費健檢活動，涵蓋空調清潔、冷氣出風口溫度、冷媒壓力、濾清器等14項重點項目，由原廠專業團隊把關，確保空調系統於酷暑中依然能穩定運作。

活動期間可享有冷氣系統相關、輪胎、電瓶等指定原廠零件88折、自費板金烤漆優惠，消費單筆滿額再送Mazda 匠心御守。

▲台灣馬自達推出夏季健檢活動，指定零件享優惠折扣。



Michelin

台灣米其林輪胎推出「夏季出走計劃」，即日起至8月31日止，凡於台灣米其林輪胎Line官方帳號公告之銷售通路購買4條15吋（含）以上輪胎，即可獲得「秒享舒適帳」，完成Line登錄還可獲得百元禮券、周周加碼抽日本來回機票。

▲台灣米其林輪胎推出「夏季出走計劃」，於指定銷售通路購買4條15吋（含）以上輪胎，即可獲得「秒享舒適帳」，完成Line登錄還可獲得百元禮券、周周價碼抽日本來回機票。



MG

MG Taiwan最強購車方案延長至7月，HS 1.5T旗艦版最低入手價86.5萬元起、ZS 1.5L 旗艦版只要 69.9 萬元起；HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版推出入主三重送優惠，本月購車可享1年乙式車體險、4年或12萬公里免費保養，另外再提供低月付、低首付優惠貸款或高額配件金優惠。

▲MG HS 1.5T旗艦版最低入手價86.5萬元起、ZS 1.5L 旗艦版只要69.9萬元起，另可享1年乙式車體險、4年或12萬公里免費保養，並再提供低月付、低首付優惠貸款或高額配件金優惠。



Nissan

裕隆日產為慶祝Sentra獲得TNCAP 5星安全肯定，特別推出限量100台超值價66.8萬的Sentra「5星安全版」，本月入主可享0頭款、日付100元起優惠貸款方案。

同時Nissan 7月也推出「這夏風好禮」活動，全車系購車即贈Dyson Supersonic時尚吹風機組（價值14,880元），再加碼贈送15,000元「五夠美保修護照」。



▲Nissan推出限量100台Sentra「5星安全版」，本月入主可享0頭款、日付100元起優惠貸款方案。



TOYOTA

TOYOTA總代理和泰限量推出「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動，本月入主RAV4、COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就送原價21,900元Sony BRAVIA Theatre天空聲道劇院，再享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金、2萬配件金及5年14萬公里延長保固，五大好禮總價值最高超過16萬元。

▲TOYOTA 7月入主送原價21,900元Sony BRAVIA Theatre天空聲道劇院，再享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金、2萬配件金及5年14萬公里延長保固，五大好禮總價值最高超過16萬元。



SYCS淞洋

淞洋即日起至8／15日止，凡於淞洋合作通路一次購買更換倍耐力輪胎4條，17吋（含）以下即贈800元家樂福禮券、18吋（含）以上即贈1,500元家樂福禮券；活動期間一次購買更換馬牌輪胎4條，15吋（含）以下即贈Continental斜背包一只，16吋以上即贈Continental保冰桶一只。

▲淞洋也推出購買輪胎優惠，指定尺寸、品牌即贈禮券或專屬好禮。