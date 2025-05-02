164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

▲福特六和今（1）日導入全新2025年式Ford Ranger越野皮卡，升級可調式裝載系統，售價自164.8萬起，小漲6萬。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特六和今（1）日導入全新2025年式Ford Ranger越野皮卡，新年式提供Wildtrak FRS Edition及性能皮卡Raptor 2車型，其中Wildtrak FRS Edition更搭載FRS可調式裝載系統（配備價值15萬元），建議售價自164.8萬起，入手門檻較先前調漲6萬。

新Ranger擁有粗獷越野外型，同時在完整車用科技下有著智駕皮卡定位，座艙皆搭載8吋及12.4吋全彩液晶智慧多功能儀錶板、SYNC4影音系統，具有無線Apple Carplay／Android Auto，全車系也標配Ford Co-Pilot360駕駛輔助系統、360°環景影像輔助，其中Raptor更具有Matrix LED矩陣頭燈，領先同級性能皮卡。

▲座艙皆搭載8吋及12.4吋全彩液晶智慧多功能儀錶板、SYNC4影音系統，並具有Advanced 4WD智慧四輪驅動系統及電子式後軸差速器鎖定等配備。



此次新年式Ranger Wildtrak FRS Edition更導入FRS可調式裝載系統，該系統結合折疊式車頂置放架及滑軌式防滾架，單手即可輕鬆滑移貨斗上的滑軌式防滾架、提供5段鎖定位置，靈活適應不同尺寸的裝載需求；橫桿立起時，與摺疊式車頂置放架齊平，穩固長形物品。同時結合Zone Lighting區域照明系統及120V供電系統，滿足商用裝載、戶外露營等多元需求。

▲FRS可調式裝載系統結合折疊式車頂置放架及滑軌式防滾架，可輕鬆滑移貨斗上的滑軌式防滾架、提供5段鎖定位置，靈活適應不同尺寸的裝載需求。



福特Ranger提供柴油、汽油雙動力車型。Wildtrak FRS Edition搭載2.0升4缸柴油渦輪引擎、10速手自排變速箱，最大馬力為205匹／51公斤米扭力，拖曳力高達3,500公斤。至於Raptor性能車型則採3.0升V6雙渦輪汽油引擎、10速手自排變速箱，在內建偏時點火系統下具有292匹最大馬力、50公斤米扭力輸出，並具有專屬底盤調校及FOX 2.5吋Live Valve避震器。福特六和也針對新Ranger推出優惠，本月入主享3萬元配件金，提供總價值18萬元的升級幅度，另外再享高額0利率優惠。

▲Raptor性能車型採3.0升V6雙渦輪汽油引擎、10速手自排變速箱，在偏時點火系統下具有292匹最大馬力、50公斤米扭力輸出。