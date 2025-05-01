法拉利推「新V6油電超跑」特別版！800匹馬力成最強量產後驅

▲法拉利推出296 Speciale特別版車型，在V6油電動力、中置後驅設定下成為量產最強後驅。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

法拉利推出全新296 Speciale特別版車型（還有296 Speciale A敞篷版本），新車採中置引擎後輪驅動佈局，在採用V6 PHEV油電動力下具有綜效800匹最大馬力，搭配短軸距設計及創新的動態控制系統，成為法拉利最強後驅量產車型。

▲296 Speciale具有出色空氣力學，在250km／h時，可產生高達435公斤的下壓力。



相較296 GTB，新296 Speciale具有更銳利的設計語彙，換上新的散熱孔、並在前蓋採3對百葉窗排列、深色車頂塗裝，車尾則採2組新設計的側翼板，搭配全新設計的5幅式鍛造輪圈、新設計的Verde Nurburgring塗裝，營造出侵略視覺。

▲座艙大量使用碳纖維、Alcantara麂皮材質，中控區域、車門飾板皆為碳纖維。



內裝則承襲新一代特別版車型設計理念，相較296 GTB更大幅簡約，並大量使用碳纖維及Alcantara麂皮材質，中控區域採全碳纖維結構、車門飾板唯一體式碳纖維，並具有法拉利標誌性的換檔結構。

動力上，新296 Speciale、296 Speciale A採高性能PHEV油電動力，以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效馬力800匹、靜止加速破百2.8秒、純電續航25公里表現，成為法拉利最強後驅量產車型。

▲296 Speciale動力心臟以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效800匹馬力。

