法拉利推「新V6油電超跑」特別版！800匹馬力成最強量產後驅

▲法拉利推出296 Speciale特別版車型，在V6油電動力、中置後驅設定下成為量產最強後驅。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
法拉利推出全新296 Speciale特別版車型（還有296 Speciale A敞篷版本），新車採中置引擎後輪驅動佈局，在採用V6 PHEV油電動力下具有綜效800匹最大馬力，搭配短軸距設計及創新的動態控制系統，成為法拉利最強後驅量產車型。
▲296 Speciale具有出色空氣力學，在250km／h時，可產生高達435公斤的下壓力。
相較296 GTB，新296 Speciale具有更銳利的設計語彙，換上新的散熱孔、並在前蓋採3對百葉窗排列、深色車頂塗裝，車尾則採2組新設計的側翼板，搭配全新設計的5幅式鍛造輪圈、新設計的Verde Nurburgring塗裝，營造出侵略視覺。
▲座艙大量使用碳纖維、Alcantara麂皮材質，中控區域、車門飾板皆為碳纖維。
內裝則承襲新一代特別版車型設計理念，相較296 GTB更大幅簡約，並大量使用碳纖維及Alcantara麂皮材質，中控區域採全碳纖維結構、車門飾板唯一體式碳纖維，並具有法拉利標誌性的換檔結構。
動力上，新296 Speciale、296 Speciale A採高性能PHEV油電動力，以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效馬力800匹、靜止加速破百2.8秒、純電續航25公里表現，成為法拉利最強後驅量產車型。
▲296 Speciale動力心臟以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效800匹馬力。
|項目
|規格
|內燃引擎類型
|120° V6 雙渦輪增壓引擎－乾式油底殼
|總體排量
|2,992 cc
|缸徑和衝程
|88 x 82 毫米
|最大輸出功率
|515 kW (700 cv) @ 8,000 rpm
|峰值扭力
|755 N·m @ 6,000 rpm
|引擎最大轉速
|8,500 rpm
|壓縮比
|9.4:1
|功率係數
|234 cv/l
|混動系統最大輸出功率
|648 kW (880 cv)
|eDrive純電模式下最大輸出功率
|113 kW (154 cv)
|電池容量
|7.45 kWh
|純電模式最大續航里程
|25公里
|車身長度
|4,625 毫米
|車身寬度
|1,968 毫米
|車身高度（整備品質下）
|1,181 毫米
|軸距
|2,600 毫米
|前輪距
|1,665 毫米
|後輪距
|1,632 毫米
|乾重
|1,410 公斤
|乾重功率比
|1.60 kg/cv
|重量分配
|前40% - 後60%
|油箱容量
|65L （10L儲備容量）
|行李箱容量
|169 L
|後架容量
|112 L
|前輪
|245/35 ZR 20 J9.0
|後輪
|305/35 ZR 20 J11.0
|前制動系统
|CCM碳陶煞車盤， 398 x 223 x 38 毫米
|後制動系统
|CCM碳陶煞車盤， 360 x 233 x 32 毫米
|變速箱
|8速F1雙離合變速箱
|電子控制裝置
|車輛側滑角控制系統9.0、循跡控制系統、電子差速器、磁流變避震器、Ferrari動態強化系統2.0、電子輔助轉向系統、ABS Evo／電子制動力分配系統
|最高時速
|>330 公里/小時
|0-100 公里/小時
|2.8 秒
|0-200 公里/小時
|7.0秒
|200-0 公里/小時
|106米
|Fiorano賽道圈速
|1分19秒
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