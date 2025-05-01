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法拉利推「新V6油電超跑」特別版！800匹馬力成最強量產後驅

▲法拉利296 Speciale。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利推出296 Speciale特別版車型，在V6油電動力、中置後驅設定下成為量產最強後驅。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

法拉利推出全新296 Speciale特別版車型（還有296 Speciale A敞篷版本），新車採中置引擎後輪驅動佈局，在採用V6 PHEV油電動力下具有綜效800匹最大馬力，搭配短軸距設計及創新的動態控制系統，成為法拉利最強後驅量產車型。

▲法拉利296 Speciale。（圖／翻攝自Ferrari）

▲296 Speciale具有出色空氣力學，在250km／h時，可產生高達435公斤的下壓力。

相較296 GTB，新296 Speciale具有更銳利的設計語彙，換上新的散熱孔、並在前蓋採3對百葉窗排列、深色車頂塗裝，車尾則採2組新設計的側翼板，搭配全新設計的5幅式鍛造輪圈、新設計的Verde Nurburgring塗裝，營造出侵略視覺。

▲法拉利296 Speciale。（圖／翻攝自Ferrari）

▲座艙大量使用碳纖維、Alcantara麂皮材質，中控區域、車門飾板皆為碳纖維。

內裝則承襲新一代特別版車型設計理念，相較296 GTB更大幅簡約，並大量使用碳纖維及Alcantara麂皮材質，中控區域採全碳纖維結構、車門飾板唯一體式碳纖維，並具有法拉利標誌性的換檔結構。

動力上，新296 Speciale、296 Speciale A採高性能PHEV油電動力，以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效馬力800匹、靜止加速破百2.8秒、純電續航25公里表現，成為法拉利最強後驅量產車型。

▲法拉利296 Speciale。（圖／翻攝自Ferrari）

▲296 Speciale動力心臟以3.0升120°V6雙渦輪引擎、7.45kWh電池、電動馬達及8速雙離合變速箱組成，具有綜效800匹馬力。

項目 規格
內燃引擎類型 120° V6 雙渦輪增壓引擎－乾式油底殼
總體排量 2,992 cc
缸徑和衝程 88 x 82 毫米
最大輸出功率 515 kW (700 cv) @ 8,000 rpm
峰值扭力 755 N·m @ 6,000 rpm
引擎最大轉速 8,500 rpm
壓縮比 9.4:1
功率係數 234 cv/l
混動系統最大輸出功率 648 kW (880 cv)
eDrive純電模式下最大輸出功率 113 kW (154 cv)
電池容量 7.45 kWh
純電模式最大續航里程 25公里
車身長度 4,625 毫米
車身寬度 1,968 毫米
車身高度（整備品質下） 1,181 毫米
軸距 2,600 毫米
前輪距 1,665 毫米
後輪距 1,632 毫米
乾重 1,410 公斤
乾重功率比 1.60 kg/cv
重量分配 前40% - 後60%
油箱容量 65L （10L儲備容量）
行李箱容量 169 L
後架容量 112 L
前輪 245/35 ZR 20 J9.0
後輪 305/35 ZR 20 J11.0
前制動系统 CCM碳陶煞車盤， 398 x 223 x 38 毫米
後制動系统 CCM碳陶煞車盤， 360 x 233 x 32 毫米
變速箱 8速F1雙離合變速箱
電子控制裝置 車輛側滑角控制系統9.0、循跡控制系統、電子差速器、磁流變避震器、Ferrari動態強化系統2.0、電子輔助轉向系統、ABS Evo／電子制動力分配系統
最高時速 >330 公里/小時
0-100 公里/小時 2.8 秒
0-200 公里/小時 7.0秒
200-0 公里/小時 106米
Fiorano賽道圈速 1分19秒

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