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福斯達成第100萬輛電動車下線！明年推「百萬內親民款」、西班牙產

▲福斯達成第100萬輛電動車下線。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Zwickau工廠達成第100萬輛電動車下線，該工廠共負責集團6款電動車的生產。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯達成量產第100萬輛電動車里程碑！隨著福斯位於德國東部Zwickau工廠內的鮮紅色ID.3 GTX Performance下線，也代表福斯完成第100萬輛電動車紀錄，這款車屆時將交由巴伐利亞的車主。

福斯Zwickau工廠共負責生產福斯、奧迪及Cupra品牌共6款電動車，該工廠也自2020年6月26日後就不再生產燃油車，並在2019年開始ID.3的投產、以及後續的ID.5、Q4 e-tron等MEB平台車款，可說是福斯集團的電動車生產重鎮。

▲福斯達成第100萬輛電動車下線。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯第100萬輛電動車正是ID.3 GTX Performance。

雖然達成量產100輛電動車里程碑、同時福斯今年第1季電動車歐洲銷量也成長不少，但由於電動車成本較高、利潤也低於同級燃油車，使得福斯也出現獲利下滑的情況。今年1-3月福斯電動車佔總銷量的5分之1，但在犧牲部分燃油車銷量、同時歐洲國家取消電動車補助等因素下，也使獲利率下降至4%。

福斯後續還將帶來ID.2入門電動車，售價將壓在2.5萬歐元（折新台幣約90.8萬），該車將由西班牙生產、預計明年上市，並且將成為首批利潤接近內燃機車款的西方電動車，後續還將推出兄弟車型，包括Skoda Epiq、Cupra Raval等，皆採MEB小型前驅平台。

▲福斯透露明年計劃！全新ID.2量產蓄勢待發。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯透露明年計劃！全新ID.2量產蓄勢待發。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯透露明年計劃！全新ID.2量產蓄勢待發。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯將在明年推出折合新台幣90萬級距的ID.2，屆時將由西班牙生產，圖為ID.2all概念車。

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